Rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Riabkow przekazał we wtorek mediom, że Rosja jest gotowa na poważne rozmowy na temat Ukrainy, ale Moskwa wątpi, czy Kijów jest gotowy do negocjacji - podała agencja Reuters.

Rosja wątpi w gotowość Kijowa do negocjacji

- Przedwcześnie jest formułować przewidywania - stwierdził Riabkow. - Pytanie należy skierować do sponsorów reżimu w Kijowie i do samego Kijowa: "czy są gotowi do negocjacji" - dodał.

Według Riabkowa w czwartek w Stambule omawiane mają być "kwestie trwałego rozwiązania problemu Ukrainy oraz realia panujące na miejscu, w tym kwestie terytoriów".

- Tematy są te same, o których mówiliśmy wielokrotnie: zapewnienie wiarygodnego, trwałego rozwiązania sytuacji, przede wszystkim poprzez usunięcie głównych źródeł tego konfliktu, rozwiązanie kwestii związanych z denazyfikacją reżimu kijowskiego i zapewnienie uznania realiów, w tym włączenia nowych terytoriów do Federacji Rosyjskiej - powiedział rosyjski wiceminister.

Zełenski chce rozmawiać wyłącznie z Putinem

Propozycja wznowienia rozmów pokojowych w Stambule została przedstawiona przez stronę rosyjską. Gdy prezydent USA Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że Ukraina powinna przyjąć rosyjską ofertę spotkania, Wołodymyr Zełenski oświadczył, że pojedzie na negocjacje do Turcji i będzie tam czekał na Władimira Putina. Doradca Zełenskiego Mychajło Podolak przekazał we wtorek, że prezydent Ukrainy będzie rozmawiał o wstrzymaniu walk wyłącznie z rosyjskim przywódcą.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył we wtorek, że Rosja ogłosi, kto pojedzie na planowane rozmowy pokojowe w Turcji, kiedy Putin uzna to za stosowne.

Zełenski odparł natomiast, że podtrzymuje stanowisko. Stwierdził on, że jego rozmowa z Putinem jest niezbędna do zakończenia konfliktu bo" tylko rosyjski przywódca może o tym (zakończeniu wojny - red.) zdecydować.

Wysocy urzędnicy USA pojawią się na rozmowach

Według agencji Reutera w spotkaniu ma wziąć udział specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Witkoff oraz specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Ukrainy generał Kellogg.

Prezydent Donald Trump ogłosił w poniedziałek, że rozważa udanie się w czwartek do Stambułu, ale jego przyjazd do Stambułu jest niepewny. Obecnie przebywa on na Bliskim Wschodzie, gdzie we wtorek spotyka się z władzami Arabii Saudyjskiej, a w środę przeprowadzi rozmowy również z przywódcami Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru.