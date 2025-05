Kilkudziesięciomilionowe udziały w kancelarii, kryptowaluty warte miliony i luksusowe nieruchomości - oto, co składa się na majątek Sławomira Mentzena. Wśród kandydatów na prezydenta bogatszy jest tylko Marek Jakubiak cieszący się zasobami sięgającymi blisko 70 mln złotych. Na drugim końcu skali znajdują się Magdalena Biejat, Adrian Zandberg i Grzegorz Braun.

Mimo że majątek Sławomira Mentzena jest imponujący - składają się na niego wielomilionowe udziały w Kancelarii Mentzen (45 mln zł), kryptowaluty (7,4 mln), nieruchomości (5,1 mln), akcje trzech spółek, gotówka (około 900 tys. zł), a nawet udzielone osobom trzecim pożyczki (ok. 3,7 mln) - to jego majątek o wartości 63,1 mln zł plasuje go na drugim miejscu w rankingu zamożności kandydatów na najwyższy urząd w państwie.

Marek Jakubiak. Najbogatszy kandydat na prezydenta RP

Stanowisko lidera zajmuje bowiem właściciel spółki BRJ Marek Jakubiak dysponujący sumą 69,1 mln zł. Tytuł najbogatszego parlamentarzysty dzierży od lat. Kandydat koła Wolni Republikanie ma browary warte miliony (udziały w Browarach Regionalnych sp. z o.o. - 60 milionów złotych), zabytkowy radziecki pojazd, eleganckiego mercedesa i obraz Kossaka.

W oświadczeniu majątkowym wyróżnia: 174 tys. złotych, 40 tys. dolarów, a także trzy mieszkania: pierwsze z nich ma 120 m2 i jest warte 700 tysięcy złotych, drugie 157 m2 i jest warte 3,4 miliona złotych, trzecie ma 123 m2 i jest warte 3,5 miliona złotych. Marek Jakubiak wpisał również nieruchomość o powierzchni 3200 m2 o wartości 400 tys. zł - podaje "Fakt".

Wybory prezydenckie 2025. Miliony na kontach kandydatów

O wysokim poziomie życia kandydata Konfederacji świadczą również zgłoszone przez niego towary luksusowe, jak kanapa za ponad 18 tys. zł, zabudowa kuchenna za 120 tys. zł i "inne meble i sprzęt elektroniczny" za ok. 200 tys. zł. Mentzen jest na tyle zamożny, że może sobie pozwolić na udzielanie pożyczek, których sumy sięgają ok. 3,7 mln zł. Nie jest jednak wolny od zadłużenia. W połowie ubiegłego roku miał do spłaty 1,2 mln zł z tytułu opłat za nieruchomości.

Niewykluczone, że od Mentzena zamożniejszy jest Krzysztof Stanowski. Nie piastuje on publicznej funkcji i nie musi składać oświadczeń majątkowych, lecz wiadomo, że lata prowadzenia rozmaitych przedsięwzięć medialnych znacznie powiększyły jego majątek.

"Fakt" podawał, że dziennikarz ma dziewięć nieruchomości, w tym luksusową willę w Lesznowoli. Podano również, że sprzedał udziały w KTS Weszło za 4,5 mln zł, a przychód całego prowadzonego przez niego Kanału Zero w 2024 r. to 26 mln zł.

Trzaskowski, Nawrocki i Hołownia w środku stawki

Również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nie jest w złej sytuacji finansowej. Wraz z żoną posiadają trzy mieszkania, działkę oraz 200 tys. zł oszczędności. Jego nieruchomości są warte 2,5 mln złotych, a kilkunastoletnie volvo oraz antyki nie zostały przez niego wycenione.

Najnowsze oświadczenie opublikowała niedawno rzeczniczka sztabu Karola Nawrockiego. Znajdują się w nim trzy mieszkania w Gdańsku, łącznie z kawalerką pana Jerzego. Współwłaścicielką jednej z nieruchomości jest matka szefa IPN, a sam może liczyć na 50 proc. z testamentu. Ponadto, w dokumencie widnieje 110 tys. zł oszczędności i 203 tys. zł zadłużenia.

Zatrudniony wcześniej jako dziennikarz i prezenter telewizyjny Szymon Hołownia dysponuje nieruchomościami o wartości 3,6 mln zł, 200 tys. w oszczędnościach i papierach wartościowych. Dodatkowo, swoje "siedlisko wiejskie" wycenia na 500 tys. zł, a posiadane dzieła sztuki na 32 tys. zł. Marszałek Sejmu posiada kredyt do spłaty - około 2 mln złotych.

Na drugim końcu Zandberg i Biejat. Braun zadeklarował "trzy dolary"

Tak pokaźnym majątkiem nie mogą się pochwalić kandydaci związani z ugrupowaniami lewicowymi. Reprezentujący partię Razem Adrian Zandberg ma 92 tys. zł na koncie i mieszkanie o wartości 1,5 mln zł. Do tego jeździ fordem focusem z 2018 r.

Znacznie mniej zamożna jest Magdalena Biejat, posiadająca około 30 tys. zł w oszczędnościach, nieruchomość za 1 mln zł oraz hybrydową toyotę z 2017 r.

Najbardziej zaskakuje oświadczenie Grzegorza Brauna - ok. 3,3 tys. zł i niecałe 3 dolary amerykańskie. Od połowy 2024 roku lider Konfederacji Korony Polskiej zasiada w Parlamencie Europejskim co najprawdopodobniej znacząco wpłynie na posiadany przez niego majątek.

