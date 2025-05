Karol Nawrocki nie zdecydował jeszcze, komu przekaże mieszkanie kupione od Jerzego Ż. - Decyzja może zapaść jeszcze przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Mamy kilka zgłoszeń, analizujemy - powiedział we wtorek Mariusz Błaszczak. Kandydat popierany przez PiS kilka dni temu zadeklarował, że kawalerkę, która wywołała gorącą dyskusję, przeznaczy na cele charytatywne.

W zeszłym tygodniu popierany przez PiS obywatelski kandydat na prezydenta Karol Nawrocki zadeklarował, że przekaże na cele charytatywne mieszkanie, które kupił od Jerzego Ż.

Przypomnijmy: chodzi o sprawę kawalerki, którą prezes IPN nabył od starszego mężczyzny mieszkającego w lokalu komunalnym. Jak ujawniła Interia, Nawrocki zobowiązał się do opieki nad 80-latkiem. Tymczasem jak się okazało, od kwietnia 2024 r. Ż. przebywa w Domu Pomocy Społecznej.

Kawalerka Nawrockiego. "Prześwietla fundacje"

We wtorek głos w sprawie kawalerki zabrał szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak. Na antenie Radia ZET przekazał, że Nawrocki "prześwietla" fundacje, którym mógłby przekazać mieszkanie.

- Mamy kilka zgłoszeń, analizujemy dokładnie, która z tych fundacji dostanie mieszkanie - powiedział Błaszczak. Jak tłumaczył, podjęcie decyzji nadal trwa, ponieważ politycy PiS i Nawrocki są "na cenzurowanym". Ostateczne decyzja ma zapaś przed pierwszą turą wyborów - deklarował szef klubu PiS i zapewniał, że zostanie ona ogłoszona publicznie.

Nawrocki zobowiązał się do opieki. Ustalenia Interii

W ujawniony przez Interię piśmie z 10 sierpnia 2021 roku Nawrocki zobowiązuje się do "dożywotniego utrzymania Jerzego Ż. poprzez dostarczenie mu wyżywienia, ubrania, mieszkania położonego w Gdańsku przy ul. (…), światła i opału, zapewnienia odpowiedniej pomocy i pielęgnowania w chorobie oraz sprawienia własnym kosztem pogrzebu odpowiadającego zwyczajom miejscowym". Jak sam jednak przyznawał, np. w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim, od ubiegłego roku nie miał z Jerzym Ż. kontaktu.

Pytany o to, czy Nawrocki odda miastu Gdańsk pieniądze za pobyt Jerzego Ż. w DPS-ie, Błaszczak powiedział: - Gdańsk jest rządzony przez partyjną koleżankę Rafała Trzaskowskiego.



Były szef MON podkreślił, że klucze do kawalerki ma pan Jerzy, który dysponuje lokalem do swojej śmierci.