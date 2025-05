"Jeśli w boju o drugą turę zostało realnie dwóch kandydatów, ale tylko jeden z nich jest uczciwy, to wybór powinien być prosty" - napisał po debacie prezydenckiej Donald Tusk. Wydarzenie wywołało szereg politycznych komentarzy, w których nie zabrało także głosów krytycznych wobec organizatorów. "Chaotyczna formuła, tendencyjna prowadząca" ocenił marszałek Krzysztof Bosak.

W poniedziałek odbyła się, trwająca ponad trzy i pół godziny, debata prezydencka współorganizowana przez TVP, TVN i Polsat; ostatnia przed I turą wyborów. Wzięli w niej udział wszyscy zarejestrowani kandydaci na prezydenta.

Debata prezydencka. Polityczne komentarze

"Jeśli w boju o drugą turę zostało realnie dwóch kandydatów, ale tylko jeden z nich jest uczciwy, to wybór powinien być prosty" - ocenił premier Donald Tusk na platformie X jeszcze w trakcie trwania wydarzenia.

W czasie debaty kandydat KO Rafał Trzaskowski zapytał kandydata popieranego przez PiS Karola Nawrockiego, czy "nie jest mu wstyd" podpisywać oświadczenie dot. zobowiązania do dożywotniej opieki nad Jerzym Ż. - seniorem, od którego Nawrocki przejął mieszkanie w Gdańsku, ale który ostatecznie trafił do domu pomocy społecznej. Na uwagę, że nie miał kontaktu z seniorem, Nawrocki odpowiedział: "bo go schowała pana koleżanka".

Prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, zapytana przez Wirtualną Polskę o ten fragment debaty podkreśliła, że "w Gdańsku, mieście solidarności, osób potrzebujących pomocy się nie chowa, lecz otacza należytym szacunkiem i profesjonalnym wsparciem". Jak dodała, "tak było i jest również w przypadku pana Jerzego".

Debata wyborcza. Krzysztof Bosak: "trąciło desperacją"

Podobnie jak premier, debatę na X ocenił minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Stwierdził, że "podczas wyjątkowo długiej debaty Nawrocki nie potrafił wiarygodnie odpowiedzieć na pytania o jego "geszeft z mieszkaniem". "To pokazuje kim ten człowiek jest" - napisał.

Z kolei wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja) stwierdził, że kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen "świetnie sobie poradził" i zaprezentował program formacji "w mądry i wiarygodny sposób", pomimo "chaotycznej formuły, tendencyjnej prowadzącej i bardzo długiego czasu trwania debaty". "Słabo wypadł za to faworyt mediów i sondażowni Rafał Trzaskowski, który wyraźnie źle znosił krytykę, a wciskanie czegoś rywalom tuż przed zamknięciem debaty trąciło już desperacją" - dodał.

