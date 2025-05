Krzysztof Stanowski jest jednym z 13 kandydatów na prezydenta, który weźmie udział w debacie organizowanej przez TVP, Polsat i TVN24.

Stanowski szedł na debatę w towarzystwie Mariachi

Część kandydatów transmitowała swoją trasę do studia telewizyjnego. Jednym z nich był Krzysztof Stanowski, który szedł na debatę w towarzystwie zespołu mariachi. Meksykańska orkiestra grała charakterystyczną dla tego kraju muzykę. Dziennikarz miał na sobie koszulkę zachęcającą do zbierania pieniędzy na chorego Ignasia.

- Mieli być z Argentyny, ale chyba mnie oszukali i są z Meksyku - powiedział dziennikarzom Stanowski zapytany o powód happeningu z udziałem orkiestry grającej latynoamerykańskie brzmienia.

Biejat na debatę jechała tramwajem

Zainteresowanie mediów wzbudziła także Magdalena Biejat. Kandydatka Lewicy jechała na debatę tramwajem. W pojeździe komunikacji publicznej nie towarzyszyła jej ochrona ani tłum sztabowców.

- Każda kolejna debata to kolejny przełom w tej kampanii, to kolejna szansa na nabranie wiatru w żagle. Kolejni wyborcy zgromadzą się przed telewizorami, żeby przyjrzeć się, co kandydaci mają im do zaoferowania, a ja mam do zaoferowania przede wszystkim mówienie o ich problemach - mówiła Magdalena Biejat dziennikarzom przed wejściem do budynku TVP.