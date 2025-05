Magdalena Biejat zapytała w trakcie debaty prezydenckiej, czy Karol Nawrocki nadal uważa, że Ukraina nie powinna dołączyć do NATO. - Uznaję, że do momentu, do którego nie zacznie traktować Polski jak partnera, to Ukraina nie może nie może liczyć na moje wsparcie w aspiracjach do Sojuszu - odpowiedział Nawrocki. W odpowiedzi kandydatka Lewicy zacytowała prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

W trakcie ostatniej debaty prezydenckiej przed pierwszą turą wyborów doszło do wymiany zdań między dwójką kandydatów. Podczas rundy pytań wzajemnych Magdalena Biejat zwróciła się do Karola Nawrockiego z pytaniem o wsparcie Ukrainy.

- Polska do tej pory wspierała dążenia Ukrainy do członkostwa w NATO, gdy wojna się zakończy. Tymczasem pan podczas ostatniej debaty zgodził się ze Sławomirem Mentzenem, że Ukraina nigdy do NATO nie powinna dołączyć - powiedziała. Kandydatka Lewicy zapytała, czy Karol Nawrocki podtrzymuje takie zdanie.

ZOBACZ: Trzaskowski pokazał oświadczenie Nawrockiego. Doszło do spięcia

- Uznaję, że do momentu, do którego Ukraina nie zacznie traktować Polski jak partnera, a nie jak junior partnera, jeśli nie zgodzi się na ekshumacje, jeśli nie zrozumie, że nieuczciwa konkurencja z jej strony niszczy polskie przedsiębiorstwa, transport, to do tego momentu Ukraina nie może liczyć na moje wsparcie w aspiracji do UE czy NATO - odpowiedział Nawrocki.

Kandydat wspierany przez PiS stwierdził, że Ukraina nie szuka dialogu w sprawach ważnych dla Polaków.

WIDEO: Kandydatka Lewicy zwróciła się do Nawrockiego. Zacytowała Kaczyńskiego

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Debata wyborcza. Kandydatka Lewicy zwróciła się do Nawrockiego. Zacytowała Kaczyńskiego

W trakcie swojej riposty Magdalena Biejat przytoczyła słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

- Panie Karolu, coś panu przeczytam: "Wierzymy, że niedługo spotkamy się z Ukrainą w NATO, a później w UE". Wie pan, kto to powiedział? Prezydent Kaczyński, bo wiedział, że Ukraina w NATO to warunek naszego bezpieczeństwa - stwierdziła Magdalena Biejat.

Nawrocki odparł, że wie, czyj to cytat. - To, że tak uważam to dowodzi mojej niezależności - odrzekł.