Punktualnie o godz. 11:00 papież pojawił się na audiencji z udziałem przedstawicieli mediów z całego świata, obecnych w Watykanie. Ojciec Święty wygłosił przemowę, w której zwrócił uwagę na odpowiedzialność dziennikarzy i poprosił ich o to, by w swojej pracy kierowali się troską o pokój.

Papież zapewnił o solidarności Kościoła z reporterami, którzy cierpią prześladowania za to, że "starali się mówić prawdę". - I tymi słowami również zwrócę się o uwolnienie tych uwięzionych dziennikarzy - powiedział.

Leon XIV na spotkaniu z dziennikarzami. Dziękował za "służbę na rzecz prawdy"

- Myślę o tych, którzy opowiadają o wojnie, również za cenę swojego życia - o odwadze tych, którzy bronią prawa narodów do posiadania dostępu do informacji, bo tylko mające dostęp do informacji narody dokonują wolnych wyborów. Cierpienie tych dziennikarzy uwięzionych wzywa do odpowiedzi sumienia narodów i społeczności międzynarodowej, wzywając wszystkich do dostrzeżenia tego cennego dobra jakim jest wolność prasy i wolności wypowiedzi - przekonywał Leon XIV, dziękując zgromadzonym za "służbę na rzecz prawdy".

Papież podkreślał, że Kościół musi zmierzyć się z wyzwaniem, jakim staje się współczesna rzeczywistość. - Żyjemy w czasach trudnych, które trudno opowiedzieć i jest to wyzwanie dla nas wszystkich, przed którym nie powinniśmy uciekać. Wymaga to od każdego z nas w różnych rolach i różnych posługach, byśmy nigdy nie byli przeciętni - wskazywał.

Biskup Rzymu stwierdził, że to "my jesteśmy czasami" i podziękował dziennikarzom za "wychodzenie ze stereotypów" na temat życia chrześcijańskiego i posługi Kościoła. - Dziękuję, że udało wam się uchwycić to, co najbardziej zasadnicze w tym, czym jesteśmy - powiedział.

Wyzwania współczesnego świata. Papież o odpowiedzialności za sztuczną inteligencję

- Wasza posługa, słowa, których używacie, styl - są bardzo ważne. Komunikacja to nie tylko przekazywanie informacji, ale tworzenie kultury pewnego środowiska, ludzkiego i cyfrowego które byłoby przestrzenią dla dialogu i konfrontacji - stwierdził Leon XIV.

Papież zwrócił uwagę na kwestię ewolucji technologicznej i ogromny potencjał sztucznej inteligencji. Przypomniał jednak, że wymaga ona odpowiedzialności, która "dotyczy wszystkich, proporcjonalnie do wieku i roli społecznej".

Na koniec swojego wystąpienia Leon XIV zaapelował do dziennikarzy, by w swojej pracy posługiwali się "komunikacją pokoju". Pobłogosławił też wszystkich przybyłych, którzy nagrodzili go gromkimi oklaskami.