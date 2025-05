Administracja Donalda Trumpa jest gotowa przyjąć luksusowego Boeinga 747-8 od katarskiej rodziny królewskiej - podaje amerykańska stacja ABC. Bogato wyposażony Jumbo Jet ma służyć jako Air Force One do końca kadencji obecnego prezydenta, lecz demokratyczni senatorowie wątpią w legalność tego rodzaju prezentu od obcego państwa.

Donald Trump potwierdził w mediach społecznościowych, że zamierza przyjąć samolot będący prawdopodobnie najdroższym prezentem otrzymanym z zagranicy przez amerykańskiego prezydenta. Nazwał to "bardzo otwartą i transparentną transakcją" i zapewnił, że po zakończeniu kadencji Boeing zostanie przekazany fundacji jego imienia.

Eksperci rynku lotniczego oceniają wartość katarskiego Boeinga na około 400 mln dolarów, do czego należy doliczyć jeszcze koszty wyposażenia koniecznego, by mógł pełnić swoją funkcję jako Air Force One.

Jumbo Jet od Kataru. Demokraci oburzeni

Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt zapewniła, iż "każdy prezent otrzymany od zagranicznego rządu jest przyjmowany z pełnym poszanowaniem wszystkich stosownych przepisów", a prokurator Generalna Stanów Zjednoczonych Pam Bondi określiła prezent jako "prawnie dopuszczalny". Pomimo tego, demokratyczni senatorowie wskazują na możliwy korupcyjny charakter podarunku.

"Nic nie pasuje do idei 'America First' tak dobrze jak Air Force One dostarczony przez Katar. To nie tylko łapówka, ale zagraniczna ingerencja z dodatkową przestrzenią na nogi" - napisał senator Chuck Schumer. Senator Adam Schiff z Kalifornii podsumował zwięźle: "taka korupcja jest bezczelna".

Wysłużone Boeingi. Trump domaga się szybszej dostawy

Obecnie używane jako Air Force One dwa wysłużone Boeingi 747-200 weszły do służby ponad 35 lat temu, lecz nie zostały wymienione na nowe ze względu na przedłużające się negocjacje między Siłami Powietrznymi Stanów Zjednoczonych a koncernem z Seattle. Aktualnie przewiduje się, że nowy projekt będzie ukończony w 2027 roku, lecz Trump wielokrotnie domagał się szybszej dostawy.

Air Force One to kryptonim nadawany każdemu samolotowi amerykańskich sił powietrznych, na którego pokładzie znajduje się urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych.

