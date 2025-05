Chciał pogrążyć Karola Nawrockiego w sprawie mieszkania, ale "niechcący podał mu piłkę" - w taki sposób występ Rafała Trzaskowskiego w debacie prezydenckiej oceniła szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. "To było sprowadzenie przez Trzaskowskiego Nawrockiego do parteru" - uważa z kolei mecenas Roman Giertych.

W sieci zaczynają pojawiać się pierwsze komentarze dotyczące poniedziałkowej debaty prezydenckiej. Politycy związani z Koalicją Obywatelską zwracali uwagę na poruszenie w jej trakcie kwestii mieszkania Karola Nawrockiego.

"Po debacie może być tylko jeden hasztag: #DecyzjoPrezesa To było sprowadzenie przez Trzaskowskiego Nawrockiego do parteru" - napisał w serwisie X mecenas Roman Giertych.

ZOBACZ: Trzaskowski pokazał oświadczenie Nawrockiego. Doszło do spięcia

"Nawrocki jest mieszkaniowym łgarzem. To pięknie pokazuje debata" - dodał były szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Debata prezydencka. Donald Tusk: Wybór powinien być prosty

Podczas politycznego starcia w studiu TVP wpis zamieścił również premier Donald Tusk. "Jeśli w boju o drugą turę zostało realnie dwóch kandydatów, ale tylko jeden z nich jest uczciwy, to wybór powinien być prosty" - napisał.

ZOBACZ: Hołownia uderza w Mentzena. "Jest pan 11. od końca"

Niektórzy politycy PiS zdecydowali się odnieść do wpisu szefa rządu. "Panie, przy twojej zdolności do kłamstw to słaby wpis. Napisz pan, że Trzaskowski wygrał debatę" - napisał Jan Kanthak.

"Ma Pan rację, Panie Tusk - wybór jest prosty. Polacy dobrze wiedzą, kto tu ma brudne ręce. I to nie Karol Nawrocki" - stwierdził z kolei Arkadiusz Mularczyk.

Swój komentarz w tej sprawie zamieścił również Piotr Gliński. "Tusk widzi już katastrofę Trzaskowskiego w debacie i nerwowo reaguje. Tak kończy się zakłamanie i oszustwa za niemieckie pieniądze..." - napisał.

Komentarze po debacie prezydenckiej. "Atakować też trzeba umieć"

Krytycznie występ Rafała Trzaskowskiego oceniła również przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska. Jak stwierdziła, chciał on pogrążyć Nawrockiego w sprawie mieszkania, ale "niechcący podał mu piłkę".

"Którą ten przejął i strzelił gola w sprawie afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. Rafał. Atakować też trzeba umieć, przewidując reakcję przeciwnika. Coś Ci nie wyszło" - napisała posłanka (pisownia oryginalna).

ZOBACZ: "Znalazłem ich i pochowałem". Nawrocki mówił o ekshumacjach

Jak dodała "ten chichot Trzaskowskiego przy temacie reprywatyzacji może go drogo kosztować", ponieważ w jej ocenie to "pogarda dla realnych problemów lokatorów" i tej afery.