Padło pierwsze pytanie w debacie prezydenckiej. "Polacy często mówią, że prezydent ma być mężem stanu. Czy macie punkty programu, które nie cieszą się poparciem, ale jesteście gotowi je wprowadzać?" - o to zostali zapytani kandydaci.

- Najważniejszą rzeczą jest bezpieczeństwo Polaków. Nie ma kompromisu w tej sprawie - powiedział Szymon Hołownia. - Nigdy nie ułaskawię polityka niezależnie od tego, czy będzie z mojej, czy innej opcji - dodał.

- Trzeba wprowadzić konkurujące ze sobą fundusze ubezpieczeń zdrowotnych, żeby konkurencja wymusiła jak najwyższą jakość usług - powiedział Sławomir Mentzen.

- Najważniejsza w polityce jest uczciwość. Przynajmniej jeden z kandydatów musi się zastanowić, czy ma moralne prawo, żeby starać się o najwyższy urząd w RP - powiedział Rafał Trzaskowski.

Na te słowa odpowiedział Karol Nawrocki. - Recydywista politycznego kłamstwa rozpoczął od ocen moralnych - przekazał.

Kandydat popierany przez PiS dodał, że wbrew sondażom zostanie prezydentem Polski. - Nie na nie będę się powoływał gdy będę decydował - przekazał.

Debata prezydencka. Pytanie dotyczące demografii

Drugie pytanie dotyczy katastrofy demograficznej. - Co chcą państwo zmienić w tym zakresie? - takie pytanie usłyszeli kandydaci prowadząca.

- Potrzebne jest referendum w sprawie aborcji. Trzeba oddać głos społeczeństwu. Polki będą rodziły dzieci, gdy będą mogły poprosić o znieczulenie przy porodzie i nie będzie to ekstrawagancja - odpowiedział Szymon Hołownia.

- Jeżeli Polki nie będą decydować o swoim życiu, to nie będą się czuły bezpiecznie. Ja sam miałem taki przypadek. Może nie miałbym drugiego dziecka, gdyby obowiązywało to średniowieczne prawo aborcyjne. Trzeba je zmienić i zapewnić Polkom bezpieczeństwo. Trzeba budować też żłobki i przedszkola - powiedział Rafał Trzaskowski.



Na pytanie dotyczące demografii Sławomir Mentzen stwierdził, że istnieje mnóstwo państw, gdzie dostęp do mieszkań jest lepszy niż u nas, a dzietność nie jest lepsza. - Problem jest kulturowy. Polki nie mają dzieci, bo nie chcą mieć. Przyczyną jest propaganda. Przedstawianie macierzyństwa jako wielkiej tragedii - powiedział.

- Decyzja o dziecku jest odwlekana, bo młodzi ludzie pracują na śmieciówkach, a czynsz za wynajmowane mieszkanie zjada im połowę albo więcej zarobku. Trudno znaleźć mieszkanie, gdzie będzie pokój dla dziecka. Państwo ma obowiązek prowadzić politykę, która załatwi stabilność - powiedział Adrian Zandberg.

Karol Nawrocki przekazał, że promowanie antywartości czy wartości śmierci jest problemem, który wpływa na wymiar demograficzny. - Trzeba wspierać polskie rodziny, aby dbali o siebie - powiedział.

Wybory prezydenckie. Trzecie pytanie w debacie wyborczej

Kolejne pytanie w tej części programu brzmi: "Jakie państwa cechy sprawią, że zawód polityka nie będzie cieszył się niskim zaufaniem społecznym?"

- Przywództwo nie ma sensu, jeśli nie opiera się o wartości - odpowiedział Szymon Hołownia. - Trzeba się pilnować, stąd to wszystko, co robię w Sejmie. Chcę uporządkować to, co się dzieje w polityce. Wielu polityków nie rozumie, że do pracy trzeba przychodzić trzeźwym. Musimy dawać ludziom przykład i pokazywać, że nie mamy nic do ukrycia - dodał marszałek Sejmu.

