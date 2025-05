ZUS dopłaci do rachunków za prąd. Pod pewnym warunkiem

Comiesięczne rachunki za prąd czy gaz to często dotkliwe obciążenie dla budżetu seniorów. Część z nich może jednak liczyć na specjalne rozwiązanie. Chodzi o ryczałt energetyczny. Ta forma wsparcia jest niezależna od dochodów i można ją dziedziczyć. Ponadto, co roku dochodzi do waloryzacji świadczenia. Ile wynosi obecnie i kto może je pozyskać?