Władimir Putin w nocy z soboty na niedzielę wydał oświadczenie dla mediów. - Proponujemy, aby władze Kijowa wznowiły przerwane negocjacje - przekazał. Rosyjski przywódca zaproponował, by spotkanie odbyło się w czwartek, 15 maja w Turcji.

Zełenski: Będę osobiście czekał na Putina w Turcji

Na propozycję Putina zareagował w niedzielę Wołodymyr Zełenski.

"Oczekujemy pełnego i trwałego zawieszenia broni, począwszy od jutra, aby zapewnić niezbędną podstawę dla dyplomacji. Nie ma sensu przedłużać zabójstw" - napisał prezydent Ukrainy.

"A ja będę czekał na Putina w Turcji w czwartek. Osobiście. Mam nadzieję, że tym razem Rosjanie nie będą szukać wymówek" - dodał.

ZOBACZ: "Ukraina powinna się natychmiast zgodzić". Trump o propozycji Putina

Chwilę wcześniej w mediach społecznościowych głos w tej sprawie zabrał prezydent USA Donald Trump.

"Prezydent Rosji nie chce zawieszenia broni z Ukrainą, woli spotkać się w czwartek w Turcji, żeby negocjować potencjalny koniec krwawej masakry. Ukraina powinna się zgodzić na to natychmiast" - stwierdził.

"Przynajmniej będą mogli ustalić, czy porozumienie jest możliwe, a jeśli nie, to USA i europejscy przywódcy będą wiedzieć, na czym stoją i będą mogli odpowiednio reagować" - napisał.

"Koalicja chętnych" w Kijowie. Tusk: Świat czeka na jednoznaczną decyzję

Dzień wcześniej w ramach "Koalicji chętnych" w Kijowie spotkali się: prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, premier Polski Donald Tusk, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz prezydent Francji Emmanuel Macron.

Przywódcy wezwali Rosję do zgodzenia się na propozycję Ukrainy: bezwarunkowe zawieszenie broni od poniedziałku na 30 dni i przystąpienie do rozmów pokojowych. Inicjatywę poparli przywódcy ok. 30 innych państw, którzy nie byli obecni w Kijowie, ale są zaangażowani w "koalicję chętnych".

ZOBACZ: "Świat czeka na jednoznaczną decyzję". Tusk o zapowiedziach Putina

W odpowiedzi na propozycję Putina Donald Tusk napisał w niedzielę: "Świat jednak czeka na jednoznaczną decyzję o natychmiastowym i bezwarunkowym zawieszeniu broni. Ukraina jest gotowa. Żadnych ofiar więcej!"