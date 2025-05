Kaczyński uderza w rywala Nawrockiego. "Kłamie tak, że słońcu wstyd świecić"

Jarosław Kaczyński stwierdził, że krytyka oponentów wobec Karola Nawrockiego "to płacz i zgrzytanie zębów". Prezes PiS podczas wystąpienia w Gryfinie uderzył również w Rafała Trzaskowskiego. - On dzisiaj kłamie tak, że słońcu wstyd świecić - powiedział.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zabrał głos podczas spotkania z wyborcami partii w Gryfinie. Polityk odniósł się między innymi do krytyki, która spadła na Karola Nawrockiego po jego wizycie w Stanach Zjednoczonych i spotkaniu z Donaldem Trumpem.

Jak stwierdził, "nasi przeciwnicy próbują lekceważyć spotkania Karola Nawrockiego w Białym Domu". - Widzieliście, jak potraktowano ostatnio Tuska. To jest płacz i zgrzytanie zębów - powiedział Kaczyński.

- Jeżeli chcemy spokojnie żyć w naszych miastach i wsiach, bez zalewu nielegalnych imigrantów, to dzisiaj jest jedna odpowiedź - Karol Nawrocki - zaznaczył.

- Nielegalny imigranci to jest wielkie zagrożenie. Karol Nawrocki to twarda polityka obrony naszych granic, naszego bezpieczeństwa i naszej wolności - podkreślił.

Prezes PiS uderzył w Rafała Trzaskowskiego. "Słońcu wstyd świecić"

Jarosław Kaczyński skomentował także kandydaturę w wyborach prezydenckich Rafała Trzaskowskiego. - Co sobą reprezentuje pan Trzaskowski? - zapytał.

- Niezależnie od tego, że on dzisiaj kłamie tak, że słońcu wstyd świecić, łże w żywe oczy i buduje ten mur kłamstwa, to on reprezentuje nic innego jak powrót do tej dawnej polityki, umocnionej jeszcze większym poddaństwem wobec sił zewnętrznych i tych, którzy chcą Polskę eksploatować - powiedział. Zdaniem prezesa PiS na takie działania "nie może być zgody".

Dodał jednocześnie, że Karol Nawrocki jest wyższy od Rafała Trzaskowskiego o osiem centymetrów.

Według prezesa PiS z kolei Karol Nawrocki "reprezentuje sobą program, który my realizowaliśmy. Widzi nasze błędy, ale jego kierunek jest taki jak nasz. Państwo jest dla obywateli i trzeba poprawiać los Polaków".

Jarosław Kaczyński o wyborach prezydenckich. "Moment ostatecznych decyzji"

Jak stwierdził prezes PiS, odnosząc się do zbliżających się wyborów prezydenckich, "to jest teraz moment ostatecznych decyzji i trzeba mówić o rzeczach najważniejszych, a teraz najważniejsza jest stawka tych wyborów".

- To są wybory, kiedy decydujemy o sprawach najważniejszych. To sprawa codziennego losu Polaków, jak się im będzie żyło, czy Polska się rozwija - zaznaczył.

Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego "jeżeli ktoś wierzy, że jakieś czynniki zewnętrzne nam pomogą w rozwoju, a nie będą dążyły do tego, żebyśmy byli na dość słabym poziomie, żeby można było z nas korzystać, to żyje w świecie, który sobie wymyślił".

- Tak nie jest, tak nigdy nie było i tak nie będzie. Dzisiaj bezpieczeństwo to są przede wszystkim własne siły i trzeba je rozbudowywać - powiedział prezes PiS.

