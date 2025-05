Papież Leon XIV pojawił się na balkonie Bazyliki św. Piotra, by po raz pierwszy pomodlić się z wiernymi. - Zwracam się do wielkich tego świata. Powtarzam zawsze aktualny apel: nigdy więcej wojny! - powiedział. Ojciec Święty mówił o toczącej się "III wojnie światowej w kawałkach". Słów papieża słuchały tłumy.

- Drodzy bracia i siostry. Dobrej niedzieli. Uważam za dar boży fakt, że pierwsza niedziela mojej posługi przypada w Niedzielę Dobrego Pasterza - powiedział do tysięcy zebranych na placu Świętego Piotra.

Leon XIV odmówił na placu Świętego Piotra modlitwę Regina Coeli. Następnie nawiązał do 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej, która przyniosła wiele ofiar.

ZOBACZ: Watykan pokazał herb i dewizę Leona XIV. Papież zdecydował się na dwa ważne symbole

- W tym kontekście, gdy toczy się III wojna światowa w kawałkach, jak mówił wcześniej papież Franciszek, zwracam się do wielkich tego świata. Powtarzam zawsze aktualny apel: nigdy więcej wojny - ogłosił.

Papież Leon XIV. Apel o wstrzymanie ognia

- Mam w moim sercu cierpienie kochanego ludu ukraińskiego. Niech stanie się wszystko, co możliwe, by jak najszybciej uzyskać prawdziwy i trwały pokój. Niech jeńcy zostaną uwolnieni, a dzieci wrócą do swoich rodzin - powiedział.

Dodał również, że "bardzo boli go to, co dzieje się Strefie Gazy". - Niech ogień zostanie wstrzymany tam jak najszybciej. Niech dotrze pomoc humanitarna dla ludności cywilnej - mówił.

ZOBACZ: Jaki przekaz nowy papież będzie miał dla polskich hierarchów? Zakonnik nie ma wątpliwości

Ponadto "z radością przyjął wiadomość" o przerwaniu konfliktu między Indiami a Pakistanem. - Proszę, aby najbliższe negocjacje zapewniły trwały pokój - dodał.

Podkreślił, że na świecie trwa obecnie "wiele wojen".