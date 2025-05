Stopa referencyjna spadła o 50 pb. z 5,75 proc. do 5,25 proc. - poinformował w komunikacie po zakończonym w środę posiedzeniu Narodowy Bank Polski. Decyzja RPP to dobra wiadomość dla kredytobiorców, którzy mogą liczyć na obniżkę rat kredytów nawet do 200 zł miesięcznie.

Bank centralny podał, że stopa redyskontowa została obniżona do 5,30 proc. z 5,80 proc. w skali rocznej, a stopa dyskontowa weksli spadła do 5,35 proc. z 5,85 proc. Stopa lombardowa została obniżona do 5,75 proc. z 6,25 proc., a stopa depozytowa spadła do 4,75 proc.

Uchwała RPP wchodzi w życie 8 maja br. Rada utrzymywała poprzedni poziom stóp procentowych od października 2023 r.

RPP poinformowała o decyzji dotyczącej wysokości stóp procentowych w środę po południu. Decyzja Rady nie była zaskoczeniem dla ekonomistów i komentatorów, którzy spodziewali się obniżenia stóp.

RPP zdecydowała ws. stóp procentowych

O możliwości obniżenia stóp w najbliższym czasie mówił prezes NBP. Na kwietniowej konferencji po posiedzeniu Rady ocenił, że może to nastąpić w maju i kolejnych miesiącach.

Glapiński zaznaczył jednak, że nie powinien być to cykl obniżek, a jednorazowe dostosowanie do niższej inflacji. Według niego w tym roku, w scenariuszu optymistycznym, mogłoby dojść do dwóch obniżek stóp, po 0,5 pkt proc.

ZOBACZ: Adam Glapiński dostał podwyżkę. NBP wydał komunikat

Wcześniej, przez dłuższy czas, prezes NBP przekonywał, że m.in. z powodu podwyższonej inflacji nie ma przestrzeni do zmiany stóp procentowych. Zwracał uwagę, że w warunkach trwającego ożywienia gospodarczego, szybkiego wzrostu płac i luźnej polityki fiskalnej, RPP musi prowadzić politykę pieniężną tak, by nie dopuścić do utrwalenia się inflacji na podwyższonym poziomie.

Członek RPP: Stopy procentowe będą obniżone

Członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki mówił w jednym z kwietniowych wydań "Gościa Wydarzeń" o tym, czy i kiedy możemy spodziewać się obniżki stóp procentowych. Ich poziom wpływa na to, jakiej wysokości raty płacą kredytobiorcy. - Pytanie nie brzmi "czy", tylko "ile" wyniosą te podwyżki i czy to będzie początek cyklu, czy jednorazowe dostosowanie - mówił wówczas.

Ekspert: Raty kredytów mogą spaść nawet o 200 zł

Zdaniem cytowanego przez portal Interia Biznes analityka Xelion Piotra Kuczyńskiego, niższe stopy procentowe NBP oznaczają w rezultacie mniejsze rady kredytów. Jak wyliczył, raty kredytów hipotecznych mogą spaść od kilkudziesięciu do ponad stu złotych w przypadku zadłużenia w wysokości 300 tys. zł.

ZOBACZ: Pilny komunikat prezesa NBP. "Kategorycznie zaprzeczam"

Przewodniczący Komitetu do Spraw Finansowania i Nieruchomości w Związku Banków Polskich Jacek Furga szacuje natomiast, że przy obniżce stóp o 50 pb., obniżka dla kredytobiorcy przy przeciętnym kredycie o wartości 500 tys. zł, wyniosłaby ponad 200 zł. - To jest już wymierny pieniądz i myślę, że to byłaby duża zachęta, a każda kolejna obniżka sprawi, że kredyt stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny - podkreślił.

Donald Tusk: "Lepiej późno niż wcale"

Do decyzji RPP odniósł się tuż po jej ogłoszeniu premier Donald Tusk: "Stopy procentowe wreszcie obniżone. Lepiej późno niż wcale. Będzie łatwiej zdobyć mieszkanie. Bez kontekstu." - napisał na koncie w mediach społecznościowych.

W czwartek o godzinie 15.00 odbędzie się konferencja prasowa prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego. Ekonomista na spotkaniu z dziennikarzami skomentuje powody decyzji RPP.