Wielkie zmiany w rozkładzie lotów. "Trasy alternatywne"

- Samoloty linii lotniczych LOT wykonujące rejsy do Indii będą wykorzystywały trasy alternatywne - przekazał rzecznik LOT-u. W środę Indie zaatakowały Pakistan, przez co zamknięto przestrzeń powietrzną nad Pakistanem. Część zagranicznych linii lotniczych także zaczęło zmieniać trasy lotów lub całkowicie odwoływać rejsy.

Rzecznik prasowy PLL LOT przekazał w mediach społecznościowych, że w związku z eskalacją konfliktu między Indiami, a Pakistanem, samoloty będą latać alternatywnymi trasami.

LOT zmienia trasę lotów do Indii

"Samoloty linii lotniczych LOT wykonujące rejsy do Indii będą wykorzystywały trasy alternatywne z ominięciem przestrzeni powietrznej Pakistanu" - napisał Krzysztof Moczulski na platformie X.

Do postu dodał komunikat ambasady RP w Pakistanie, z której wynika, że przestrzeń powietrzna nad Pakistanem jest zamknięta. "W związku z eskalacją konfliktu pomiędzy Pakistanem a Indiami, Ambasada RP przypomina, że odradza podróże do Pakistanu. Obecnie przestrzeń powietrzna nad Pakistanem jest zamknięta" - przekazano.

ZOBACZ: Indie szykują się do wojny. Kupują nowoczesne myśliwce

Nie tylko polskie linie lotnicze zdecydowały się na taki krok. China Airlines i Korean Air poinformowały w środę o zmianie tras lub całkowitym odwołaniu lotów do i z Europy. Władze Pakistanu poinformowały, że w czasie ataku przeprowadzonego przez Indie w przestrzeni powietrznej Pakistanu odbywało się 57 lotów międzynarodowych. Biuro premiera Shehbaza Sharifa oskarżyło Indie o "spowodowanie poważnych zagrożeń dla komercyjnych linii lotniczych" i "zagrożenie ludzkiego życia".

LOT zawiesił także loty do Tel-Awiwu do niedzieli 11 maja. Ma to związek z atakiem rakietowym, do którego doszło w niedzielę 4 maja. Lotnisko Ben Guriona, czyli największy port lotniczy Izraela został trafiony pociskiem, ponieważ nie zadziałał system obronny.

Atak Indii na Pakistan

Indie poinformowały w środę rano czasu lokalnego (około 22:30 czasu polskiego), że rozpoczęły operację militarną przeciwko Pakistanowi, uderzając w "infrastrukturę terrorystyczną" zarówno w Pakistanie, jak i w administrowanym przez Pakistan Kaszmirze. Ministerstwo obrony Indii przekazało, że nie zostały zaatakowane cele militarne.

ZOBACZ: Indie zaatakowały Pakistan. Chodzi o ostrzał rakietowy

Rzecznik pakistańskiego wojska Ahmed Chaudhri, cytowany przez agencję AFP, przekazał, że 26 cywilów zginęło, a 46 odniosło obrażenia. Pakistan od razu poinformował o podjęciu działań odwetowych. Zaatakowana miała zostać indyjska baza lotnicza w Kaszmirze.

Obie strony konfliktu chwalą się liczbą zestrzelonych samolotów przeciwnika. Pakistan informował o zestrzeleniu pięciu indyjskich maszyn, w tym trzech samolotów typu Rafale i po jednym Su-30 oraz MiG-29.