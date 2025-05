Rozpoczyna się konklawe. Kardynałowie wybiorą papieża

Wszyscy kardynałowie są już w Kaplicy Sykstyńskiej, od 16:30, śpiewając Litanię do Wszystkich Świętych oraz hymn do Ducha Świętego "Veni Creator" wejdą do miejsca wyborów. Kolejność wejścia jest wyznaczona przez wiek elektorów.



Elektorzy muszą złożyć przysięgę dochowania tajemnicy i wiernego przestrzegania przepisów prawa kanonicznego dotyczących wyboru papieża. Po tym zaczyna się głosowanie. Na środę przewidziano tylko jedno, co oznacza, że zaraz po nim z komina wydobędzie się dym mówiący o przebiegu wyborów.

Po złożeniu przez kardynałów przysięgi na dochowanie tajemnicy wyboru papieża drzwi Kaplicy Sykstyńskiej zostaną zamknięte.

Elektorzy pochodzą z 71 krajów. Jest wśród nich czterech Polaków, to kardynałowie Stanisław Ryłko, Kazimierz Nycz, Konrad Krajewski i Grzegorz Ryś.

Watykan. Rozpoczyna się konklawe

Przygotowania do konklawe zaczynają się w pierwszych dniach po śmierci papieża. Kardynałowie z całego świata zjeżdżają do Watykanu i biorą udział w kongregacjach - spotkaniach, na których omawiają nie tylko stan i przyszłość Kościoła, ale także swoje poglądy.

Do dnia konklawe wszyscy kardynałowie meldują się w Domu Świętej Marty, który na czas wyborów, staje się ich miejscem zamieszkania. Pokoje zajmują w drodze losowania przez kardynała kamerlinga Kevina Farrella. Ponieważ muszą być odcięci od świata zewnętrznego i informacji, osoby, które na co dzień mieszkają w Domu Świętej Marty (kapłani Kurii Rzymskiej) tymczasowo się wyprowadzają.

Jeśli 7 maja nie dojdzie do wyboru papieża kardynałowie będą prowadzić głosowania rano i wieczorem. Dym może się pojawić około południa, a później po godzinie 17:00, ale tylko w przypadku pozytywnego rozwiązania. Jeśli nie dojdzie do wyboru, to karty do głosowania będą palone raz - wieczorem.

Papież zostanie wybrany, jeśli jeden z elektorów uzyska co najmniej 2/3 głosów, czyli w tym przypadku 89. W ciągu ostatniego wieku konklawe nie trwało dłużej niż pięć dni. Zarówno w przypadku Benedykta XVI i Franciszka, wyboru dokonywano w drugim dniu.

dk / PAP/Polsatnews.pl