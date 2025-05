Polska pozwana do TSUE. Nie wdrożyła unijnego aktu

Polska, Czechy, Cypr, Hiszpania i Portugalia zostały pozwane przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodzi o zarzut niewdrożenia Aktu o usługach cyfrowych - kraje miał czas na wprowadzenie regulacji do 17 lutego ubiegłego roku.

Polska nie wyznaczyła koordynatora ds. usług cyfrowych i nie nadała mu uprawnień do wykonywania zadań związanych z DSA - podała Komisja. Cztery pozostałe kraje, w odróżnieniu od Polski, wyznaczyły wprawdzie koordynatorów, nie powierzyły im jednak uprawnień niezbędnych do wykonywania zadań wynikających z DSA.

Zgodnie z Aktem państwa członkowskie miały czas do 17 lutego 2024 r. na spełnienie wymaganych przepisami zobowiązań. "Koordynatorzy ds. usług cyfrowych, współpracujący z Komisją, mają zasadnicze znaczenie dla nadzorowania i egzekwowania przepisów Aktu o usługach cyfrowych oraz dla zapewnienia jednolitego stosowania tego rozporządzenia w całej Unii" - podkreśliła KE w komunikacie.

Polska wśród krajów pozwanych do TSUE. Chodzi o Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych (DSA) służyć ma walce z nielegalnymi treściami w internecie i obowiązuje od 17 lutego ubiegłego roku. Regulacja nakłada odpowiedzialność na firmy cyfrowe działające w Unii Europejskiej za to, co publikują w sieci.

Na stronie Rady Europejskiej wskazano, że akt ma stworzyć "bezpieczniejsze środowisko internetowe dla użytkowników i firm cyfrowych oraz chronić prawa podstawowe w przestrzeni cyfrowej". Wprowadzone przepisy dotyczą m.in. zwiększenia nadzoru w sieci, identyfikacji przedsiębiorców na internetowych platformach handlowych, czy walki z nielegalnymi towarami i usługami.

Celem wdrożenia nowych przepisów ma być także zwalczanie dezinformacji. Rada Europejska wskazuje, że w związku z wojną w Ukrainie do rozporządzenia dodano nowy artykuł, który wprowadza mechanizm reagowania kryzysowego mający być odpowiedzią na manipulowanie informacją w sieci.

Minister cyfryzacji chwalił założenia Aktu o usługach cyfrowych

Na początku lutego o regulacjach Aktu mówił minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski. Jak wskazywał, dzięki nowym przepisom "nie sama platforma będzie decydowała o tym, co jest dezinformacją, a co nie".

- Jeżeli ktoś napisze i zachęci, że coś mu się nie podoba, to nikt nie będzie tego ścigał. Dezinformacją byłoby np. informowanie, że wojska NATO idą atakować Polskę, będzie trzecia wojna światowa - tłumaczył w RMF FM.

- Jeżeli ktoś będzie pisał nieprawdę, np. że leki są nieprawdziwe, że to nie działa, że może się zarazić chorobą, to to są nieprawdy - przekonywał Gawkowski.