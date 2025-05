"Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne do indyjskiego stanu Dżammu i Kaszmir" - przekazało MSZ w komunikacie. Dodano też, że w związku z trwającym konfliktem może wystąpić problem z połączeniami lotniczymi na terenie obu państw.

Ministerstwo Spraw zagranicznych opublikowało obszerne ostrzeżenie na swojej stronie internetowej. Dotyczy ono przebywania na obszarach, w których obecnie toczą się działania zbrojne.

MSZ odradza przebywania na granicy indyjsko-pakistańskiej

"Poza podróżowaniem po głównych szlakach prowadzących do punktów kontroli granicznej, ze względu na silną obecność wojskową po obu stronach granicy indyjsko-pakistańskiej i możliwość wystąpienia konfliktu zbrojnego należy unikać podróżowania w tereny przygraniczne. Dodatkowo, w niektórych regionach z uwagi na ukształtowanie terenu brak jest widocznego oznakowania granicy państwowej, co może prowadzić do nieświadomego, nielegalnego przekroczenia granicy pomiędzy dwoma państwami" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie resortu spraw zagranicznych.

Dodano, że "na pozostałym terytorium Indii, MSZ zaleca zachowanie szczególnej ostrożności w związku z zagrożeniem terrorystycznym".

Głos zabrała też polska ambasada w Delhi. Placówka poinformowała na platformie X, że "w z napiętą sytuacją pomiędzy Indiami i Pakistanem możliwe są zakłócenia w ruchu lotniczym".

Konflikt w Kaszmirze. Indie zaatakowały Pakistan

Indie poinformowały w środę rano czasu lokalnego (około 22:30 czasu polskiego), że rozpoczęły operację militarną przeciwko Pakistanowi, uderzając w "infrastrukturę terrorystyczną" zarówno w Pakistanie, jak i w administrowanym przez Pakistan Kaszmirze. Ministerstwo obrony Indii przekazało, że nie zostały zaatakowane cele militarne.

Pakistan poinformował o podjęciu działań odwetowych. Zaatakowana miała zostać indyjska baza lotnicza w Kaszmirze.

Obie strony konfliktu chwalą się liczbą zestrzelonych samolotów przeciwnika. Pakistan informował o zestrzeleniu pięciu indyjskich maszyn, w tym trzech samolotów typu Rafale i po jednym Su-30 oraz MiG-29.

sgo / Polsatnews.pl