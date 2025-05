- To są osoby, które mają swoje doświadczenie, mają to, czego kardynałowie łakną, bo oni sami, jak przyjechali tutaj do Rzymu, to mówili o tym, że dla nich to jest bardzo ważne, bo oni się mogą poznać, porozmawiać, wymienić swoimi doświadczeniami - mówił o polskich przywódcach duchownych, którzy wejdą w skład rozpoczynającego się w środę konklawe ambasador Polski w Watykanie, Adam Kwiatkowski.

- Każdy kardynał, który dziś zostanie zaprzysiężony w Kaplicy Sykstyńskiej ma swoje doświadczenie, swoją perspektywę i też swoją historię w Kościele powszechnym - mówił polski przedstawiciel w Stolicy Apostolskiej, zapytany w "Graffiti" o to, jaki realny wpływ na wybór papieża mogą mieć polscy przywódcy duchowni wchodzący w skład zgromadzenia konklawe.

Wśród 133 kardynałów, którzy będą decydować o tym, kto stanie na czele Kościoła katolickiego na najbliższe lata znajdzie się czterech polskich duchownych: kard. Stanisław Ryłko, kard. Konrad Krajewski, kard. Kazimierz Nycz i kard. Grzegorz Ryś.

Konklawe. Jaki wpływ na rozwój wypadków mają polscy kardynałowie?

Adam Kwiatkowski zasugerował, że każdy z wymienionych duchownych jest osobą widoczną w Watykanie. Obowiązki, które piastowali lub piastują sprawiają, że wielu kapłanów w Rzymie liczy się z ich zdaniem. Wskazał na przykład kard. Ryłki, który pełni funkcję archiprezbitera Bazyli Matki Boskiej Większej - świątyni, która stała się miejscem ostatniego spoczynku papieża Franciszka.

- Kardynał dobiegający 80 lat, ale człowiek, z którym się tutaj liczą - stwierdził.

Polski ambasador w Watykanie przypomniał, że kard. Krajewski z kolei jest jednym z ministrów rządu watykańskiego i stoi na czele Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia jako jałmużnik papieski. Wskazał też na kardynała Nycza, który w Archidiecezji Warszawskiej miał okazję gościć w niej przywódców Kościoła.

- Wreszcie kard. Ryś - jest tutaj obecny bardzo często i jest osobą, która jest tutaj coraz bardziej rozpoznawana - powiedział Adam Kwiatkowski.

Ambasador wskazał też na autorytet kard. Stanisława Dziwisza. Z racji wieku nie będzie mógł wprawdzie uczestniczyć w pracach konklawe, ale przed jego rozpoczęciem może prowadzić rozmowy z kardynałami, którzy zadecydują o tym, kto zostanie nowym papieżem.

- Ma olbrzymie doświadczenie bycia tutaj, oceniania pewnych procesów i też jest jednym z tych kardynałów, który - choć nie wejdzie do Kaplicy Sykstyńskiej - ale z pewnością był o wiele rzeczy pytany i jego opinie też ważą w decyzjach podejmowanych przez jego młodszych kolegów - stwierdził Kwiatkowski.

Ambasador Polski w Watykanie: Kardynałowie szukają przykładów do naśladowania

Dyplomata przyznał, że sam pytany był przez jednego z watykańskich kardynałów o historię polskiego Kościoła, w szczególności kwestie związane z kard. Stefanem Wyszyńskim. Stwierdził, że jest to dowodem na to, że duchowni szukają pewnych autorytetów, których poglądy i działania mogliby odnieść do problemów zastanych we własnych krajach.

- Jeden z kardynałów zadał mi pytanie o rolę kardynała Wyszyńskiego w historii Polski i czy ta rola mogłaby zostać w jakiś sposób przeniesiona do miejsca, z którego przyjechał. Otrzymał ode mnie jego historię - powiedział ambasador.

- To troszkę inna historia, ale myślę, że to też są jakieś znaki, że ci kardynałowie szukają jakichś przykładów do naśladowania, szukają podobieństw w miejscach, z których przyjechali - dodał Adam Kwiatkowski.

Rozpoczyna się konklawe. Na czele Kościoła stanie nowa osoba

W rozpoczynającym się w środę konklawe uczestniczyć będzie 51 kardynałów z Europy, 23 z Azji, 18 z Afryki, 17 z Ameryki Południowej, 16 z Ameryki Północnej, czterech z Ameryki Środkowej i czterech z Oceanii. Najmłodszym będzie pochodzący z Ukrainy Australijczyk Mikola Bychok (45 lat), najstarszym zaś Carlos Osoro Sierra z Hiszpanii (79 lat).

Uroczystości rozpoczną się o godz. 10:00 mszą świętą Pro Eligendo Pontifice poprowadzoną przez dziekana kolegium kardynalskiego, kard. Giovanniego Batistę Re. Na 16:30 przewidziany jest początek procesji - duchowni przejdą z Kaplicy Paulińskiej do Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie złożą przysięgę na dochowanie tajemnicy.

Po jej zakończeniu drzwi zostaną zamknięte, a osoby postronne wyproszone. Odbędzie się pierwsza próba głosowania. W kolejnych dniach przeprowadzane będą po dwie próby rano i dwie wieczorem. Konklawe potrwa do momentu wyboru nowego przywódcy Kościoła katolickiego.