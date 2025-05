W środę J.D. Vance wziął udział w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w Waszyngtonie, podczas której mówił o pierwszej ofercie pokojowej, którą na stole położyli Rosjanie.

- Naszą reakcją na nią było: żądacie zbyt wiele, ale tak właśnie rozwijają się negocjacje. I nie powiedziałbym, nie jestem jeszcze aż tak pesymistycznie nastawiony - stwierdził wiceprezydent Stanów Zjednoczonych.

ZOBACZ: Negocjacje pokojowe. Stany Zjednoczone dają Rosji "kilka tygodni"

Jak podkreślił, "nie powiedziałbym, że Rosjanie nie są zainteresowani doprowadzeniem tej sprawy do rozwiązania".

- Powiedziałbym, że teraz Rosjanie żądają pewnego zestawu wymagań, pewnego zestawu ustępstw, aby zakończyć konflikt, i uważamy, że żądają zbyt wiele - powtórzył.

Negocjacje pokojowe. Waszyngton szuka rozwiązań

Vance powiedział też, że Rosja uważa amerykańską propozycję 30-dniowego zawieszenia broni jako sprzeczną z jej strategicznym interesem, wobec czego administracja USA "stara się więc wyjść poza obsesję na punkcie 30-dniowego zawieszenia broni i skupić się bardziej na tym, jak będzie wyglądało długoterminowe rozwiązanie".

Wiceprezydent nie ujawnił, o jakie konkretnie rosyjskie żądania chodzi, jednak prezydent USA Donald Trump niedawno zdradził, że podczas rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w bazylice św. Piotra, przy okazji pogrzebu papieża Franciszka, poruszyli temat Krymu.

Zapytany przez dziennikarzy, czy Zełenski jest gotów rozważyć ewentualne ustępstwa w sprawie Krymu, Trump odpowiedział: Myślę, że jest na to gotowy. Z ustaleń dziennikarzy "The New York Times" wynika, że republikanin rozważa również przekazanie Rosjanom portu w Odessie.

ZOBACZ: Kolejne ustępstwa wobec Putina? Media: Donald Trump chce oddać Odessę i Krym

Amerykański prezydent powiedział też, że "chce zobaczyć, co się stanie, jeśli chodzi o Rosję", przyznając, że był "zaskoczony i zawiedziony, bardzo zawiedziony, że dokonali bombardowania tych miejsc po dyskusjach" na temat zakończenia wojny.

Pytany o to, czego oczekuje od Putina, Trump odpowiedział, że "chce by przestał strzelać, usiadł i podpisał umowę". - Myślę, że mamy ramy porozumienia - dodał.