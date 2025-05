Kredytobiorcy czekają z niecierpliwością. Co dalej ze stopami procentowymi?

Trwa posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, podczas którego może zapaść decyzja ws. obniżenia stóp procentowych - wcześniej do takiego działania wzywali m.in. premier Donald Tusk i marszałek Szymon Hołownia. Posiedzenie tradycyjnie będzie zwieńczone konferencją prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Eksperci spodziewają się, że na trwającym posiedzeniu RPP zapadnie ważna dla kredytobiorców decyzja ws. zmian stóp procentowych. Mówił o tym prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Adam Glapiński.

Glapiński o obniżce stóp procentowych

Możliwość obniżenia stóp w najbliższym czasie wskazał prezes NBP. Na kwietniowej konferencji po posiedzeniu Rady ocenił, że może to nastąpić w maju i kolejnych miesiącach.

Glapiński zaznaczył jednak, że nie powinien być to cykl obniżek, a jednorazowe dostosowanie do niższej inflacji. Według niego w tym roku, w scenariuszu optymistycznym, mogłoby dojść do dwóch obniżek stóp, po 0,5 pkt proc.

Wcześniej, przez dłuższy czas, prezes NBP przekonywał, że m.in. z powodu podwyższonej inflacji nie ma przestrzeni do zmiany stóp procentowych. Zwracał uwagę, że w warunkach trwającego ożywienia gospodarczego, szybkiego wzrostu płac i luźnej polityki fiskalnej, RPP musi prowadzić politykę pieniężną tak, by nie dopuścić do utrwalenia się inflacji na podwyższonym poziomie.

Członek RPP: Stopy procentowe będą obniżone

Członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki mówił w jednym z kwietniowych wydań "Gościa Wydarzeń" o tym, czy i kiedy możemy spodziewać się obniżki stóp procentowych. Ich poziom wpływa na to, jakiej wysokości raty płacą kredytobiorcy. - O potrzebie i przestrzeni na obniżenie stóp mówię od co najmniej pięciu-sześciu miesięcy - zaznaczył.

Zasiadający w Radzie rozpoczęli w kwietniu "na dobre" debatę na ten temat. - W 2023 roku mieliśmy inflację na poziomie pewnie 11 proc. średniorocznie, a teraz mamy 4,9 i wygląda na to, że pod koniec roku będziemy mieć ją poniżej 4 - wyjaśniał Kotecki.

Dopytywany przez Piotra Witwickiego, kiedy dokładnie możemy spodziewać się obniżek, Ludwik Kotecki podał datę 7 maja - po posiedzeniu RPP. - Wszyscy z nas mówią, że na posiedzeniu będzie dyskusja o obniżkach. Pytanie nie brzmi "czy", tylko "ile" wyniosą te podwyżki i czy to będzie początek cyklu, czy jednorazowe dostosowanie - tłumaczył Ludwik Kotecki.