- Ogłaszam nowe otwarcie w relacjach polsko-niemieckich - powiedział Donald Tusk na konferencji prasowej z nowym kanclerzem Niemiec Friedrich Merzem. Jak przekazał szef polskiego rządu, rozmowy z niemieckim odpowiednikiem dotyczyły m. in. kwestii migracyjnej. Tusk dodał, że zwrócił się z propozycją do Merza o przedłużenie obecności niemieckich Patriotów w Rzeszowie do końca roku.

- Rozmawialiśmy o kwestii migracyjnej. Ten temat wywołuje uzasadnione emocje i lęki. Wpływa także na losy polityczne Europy - powiedział Donald Tusk na konferencji prasowej z nowym kanclerzem Niemiec Friedrich Merzem.

- Jestem zadowolony z tego, że wspólnie szukamy rozwiązań. Naszą troską powinno być wzmocnienie i utrzymanie Schengen - dodał szef polskiego rządu.

Tusk przekazał dobrze znam poglądy Merza i jego stosunek do Polski i do Europy. - Wiem wystarczająco dużo, by z optymizmem patrzeć na przyszłość naszych relacji - dodał.

Kanclerz Niemiec w Polsce. Tusk: Ogłaszam nowe otwarcie

- Ogłaszam nowe otwarcie w relacjach polsko-niemieckich, być może najważniejsze w ostatnich 30 latach - zaznaczył Tusk.

Szef polskiego rządu dodał, że zwrócił się z propozycją do kanclerza Niemiec o przedłużenie obecności niemieckich Patriotów w Rzeszowie do końca roku.

Tusk zwrócił uwagę na wizyty jakie odbył Merz od czasu wyboru na kanclerza (Merz wcześniej odwiedził Paryż) oraz na to, że on sam za kilkadziesiąt godzin pojawi się z kolei w Nancy, gdzie będzie podpisywał nowy polsko-francuski traktat.

- Jestem przekonany, że znajdziemy w najbliższym czasie i - gorąco do tego namawiam - ten moment, żeby spotkać się jako Trójkąt Weimarski, nie zawsze wykorzystywany tak, jak należy. A jestem przekonany o tym - jako weteran tych prac polsko-niemiecko-francuskich - że przyszłość Europy naprawdę w dużym stopniu zależy od tego, jak będzie pracował ten Trójkąt Weimarski - zaznaczył Tusk.

Premier zastrzegł przy tym, że do tego trzeba nowego impetu i energii. - Wiemy, ze ty to gwarantujesz - zwrócił się do Merza.

Kanclerz Niemiec w Warszawie. "Nie może być wspólnej przyszłości bez wspominania przeszłości"

Z kolei kanclerz Niemiec powiedział, że rozmawiał z Tuskiem m.in. o wspólnej historii. Mówiąc o Warszawie zauważył, że "w tym mieście odbywały się straszne wydarzenia". - My Niemcy przysporzyliśmy naszym polskim sąsiadom niewysłowionych cierpień - podkreślił.

- Doprowadziliśmy do prawie całkowitego zniszczenia tego miasta, co jest naszą wielką winą. Z tej winy wyrasta wielka odpowiedzialność, która pozostaje i przyjmujemy tę odpowiedzialność. Nie może być wspólnej przyszłości naszych dwóch narodów Unii Europejskiej bez wspominania przeszłości - powiedział Merz.

Kanclerz zadeklarował, że "Niemcy tych milionów ofiar nigdy nie zapomną". - Chcemy, aby to upamiętnienie miało stałe miejsce. Również dla mnie jest to bardzo ważna sprawa, żeby to stałe upamiętnienie doszło do skutku. Cieszę się, że będziemy niedługo otwierać tymczasowy pomnik w Berlinie, a potem pojawi się rozwiązanie ostateczne i na pewno rząd federalny będzie trzymał rękę na pulsie i będzie to rozwiązanie forsował - zadeklarował.

Niedaleko Urzędu Kanclerskiego i Bundestagu w Berlinie powstaje tymczasowe miejsce pamięci o ofiarach niemieckiej okupacji Polski podczas II wojny światowej. Jest to "Kamień Pamięci dla Polski 1939-1945" (Gedenkstein fur Polen 1939-1945). Uroczyste odsłonięcie planowane jest w maju.

Nowy kanclerz Niemiec w Polsce. Spotkał się z Tuskiem

Spotkanie premiera Donalda Tuska z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem rozpoczęło się po 18 w KPRM. Nowy szef niemieckiego rządu przybył z wizytą do Warszawy w środę - dzień po objęciu urzędu.

Merz złożył we wtorek przysięgę w Bundestagu. Wcześniej parlament wybrał lidera CDU na kanclerza, a prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier wręczył mu akt nominacji.

Merz dopiero w drugim podejściu uzyskał wymaganą większość w Bundestagu. W pierwszym głosowaniu, przed południem, nieoczekiwanie dostał tylko 310 głosów, 18 mniej, niż liczą kluby tworzące koalicję rządową. Premier Tusk pogratulował Merzowi wyboru na kanclerza Niemiec, dodając: "do zobaczenia jutro w Warszawie".