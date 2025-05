Orłosęp, który w ubiegłym roku został zauważony w Poznaniu i stał się bohaterem viralowego nagrania krążącego w sieci, nie żyje. O śmierci ptaka poinformowało poznańskie zoo, które opiekowało się nim do czasu jego powrotu do naturalnego środowiska we Francji. "Jego historia poruszyła wielu. Dziś żegnamy go ze smutkiem" - napisano na stronie poznańskiego ogrodu zoologicznego.