DJ Hazel nie żyje. Znany muzyk miał 44 lata

Informacje o śmierci muzyka przekazała na Facebooku strona "vRq", która udostępnia sety z polskich klubów. Smutne wieści potwierdziła także partnerka Michała Orzechowskiego.

Jak ustalił portal TVP3 Bydgoszcz, jego ciało znaleziono w samochodzie zaparkowanym niedaleko jeziora w Skępem w powiecie lipnowskim (województwie kujawsko-pomorski). Okoliczności jego śmierci wyjaśnia prokuratura.

W sieci pojawiają się kondolencje ze strony innych gwiazd sceny klubowej w Polsce.

"Michał był jednym z pierwszych, którzy nie bali się totalnie 'nieakceptowalnych' jak na tamte czasy połączeń jak zagranie z Pawbeats Orchestra 'Weź pigułkę' na Przystanku Woodstock. Dziękuję za najsłynniejszą banię w Polsce, za te 15 baniek, za bycie totalnym ziomalem z niepodrabialnym dystansem i kopalnią anegdot przy każdym bydgoskim (i nie tylko) spotkaniu. Serce pęka" - napisał Pawbeats.

"Michał… DJ Hazel, nie mogę w to uwierzyć… dlaczego? Żegnaj Kolego... Żegnaj Legendo! Takiego jak na tym zdjęciu Cię zapamiętam. Kondolencje dla całej rodziny" - napisał z kolei C-BooL.

Nie żyje DJ Hazel. Twórca miksował utwory i występował w klubach

Michał Orzechowski ukończył Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Warszawie, gdzie uczył się gry na keyboardzie, pianinie i klarnecie. Karierę DJ-a rozpoczął w czerwcu 1998 roku, a już po trzech miesiącach zdobył mistrzostwo Polski DMC w kategorii "miksowanie do tańca".

W 1999 roku powtórzył sukces, zdobywając tytuł Master DJ DMC. W 2001 roku zajął drugie miejsce w Mistrzostwach Europy DJ-ów w Niemczech, pokonując 80 uczestników z całej Europy.

DJ Hazel specjalizował się w gatunkach takich jak house, electro house, progressive house, trance, hard trance, hardstyle i techno. Był członkiem agencji MDT (Manieczki DJs Team) oraz rezydentem klubów Ekwador Manieczki i Omen Club Płośnica. Występował na scenach w Polsce i za granicą, m.in. w Wielkiej Brytanii, Holandii, Irlandii, Turcji, Niemczech, USA, Szwajcarii, Chinach, Szwecji i Belgii.

W swojej karierze DJ Hazel wydał wiele utworów, w tym "I Love Poland" (2012), "Give Me the Stars" (2012, z Lunar), "Bitch!" (2015, z Damien), "Get Down!" (2016, z Adrima), "Beautiful" (2018, z CJ Stone), "Rise Up" (2020, z CJ Stone), "Red Zone" (2021, z Adrima).