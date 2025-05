Wybudowana na zatopionych kesonach (stalowa lub żelbetowa skrzynia skonstruowana specjalnie do prac hydrotechnicznych) 300 m od brzegu, torpedownia Babie Doły rozpala wyobraźnię. To jedno z ciekawszych miejsc w Gdynii. Jej działalność rozpoczęła się w 1942 roku, a działała do kwietnia 1945 roku, do momentu, gdy Niemcy ewakuowali obiekt. Wszystkie działające urządzenia rozkradła Armia Czerwona.