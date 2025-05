- Co mam powiedzieć, że Mentzen na chwilę zwariował? To jest jego problem - powiedział w "Debacie Gozdyry" Dariusz Stefaniuk z PiS o komentarzu kandydata Konfederacji ws. mieszkań Karola Nawrockiego.

- Uważam, że takie wpisy, to jest wariactwo absolutne. To kalkulacja wyborcza kandydata Konfederacji, bo był bardzo, bardzo blisko i nagle te sondaże mu tąpnęły - dodał i zaznaczył, że to, co mówi Mentzen "to nie jest prawda objawiona".

- Zapewniam, że nie atakowaliśmy kandydata PiS, bo wiemy jaka jest polaryzacja sceny politycznej. Natomiast jesteśmy jako prawica zakłopotani i oczekujemy wyjaśnień - powiedział Grzegorz Płaczek z Konfederacji.

Do sprawy odniósł się także wiceminister spraw wewnętrznych Tomasz Szymański z PO. - Było jedno niewinne pytanie Magdaleny Biejat, na które można było po prostu odpowiedzieć: dwa lub trzy - powiedział.

- Ale jak się na początku skłamało to później się w to brnie, a drugi kandydat prawicowy wyczuł krew i wbił kły. Trzeba będzie dużo zrobić żeby zatamować ten krwotok - dodał polityk koalicji.

Mentzen skrytykował Nawrockiego. "Są pewne granice"

We wtorek wieczorem na profilu Sławomira Mentzena w mediach społecznościowych ukazał się wpis, w którym kandydat Konfederacji na prezydenta skomentował zamieszanie panujące wokół Karola Nawrockiego.



"Nawrocki zrobił rzecz całkowicie obrzydliwą. Przejął mieszkanie od starszej i schorowanej osoby, nie płacąc za nie. Do tego skłamał u notariusza, że zapłacił, zmusił też do kłamstwa sprzedającego mieszkanie. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak coś takiego może być akceptowalne dla kogoś z jakąkolwiek wrażliwością społeczną" - napisał Mentzen.

Lider Nowej Nadziei zapewnił, że "nie będzie udawał, że nic się nie dzieje ani bronił tego, co zrobił Nawrocki". "Może u was w PiS, tak jak w PO, toleruje się dowolne świństwa, tylko dlatego, że zrobił je ktoś od was, ale to nie jest normalne" - podkreślił. Jednocześnie Mentzen sam przyznał, że przez "całą kampanię atakował Trzaskowskiego i Tuska", tłumacząc, że "sobie na to zasłużyli".



"Oszczędzałem Nawrockiego, pomimo tego, że nie wydawał się najlepiej wybranym kandydatem. Ale są pewne granice, które Nawrocki, a wy razem z nim, przekroczyliście. I nie dam sobie wmówić, że tolerowanie obrzydliwych rzeczy jest dobre dla Polski" - zaznaczył.