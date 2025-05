Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie do złożenia wyjaśnień w sejmowej komisji sprawiedliwości - przekazał marszałek Sejmu Szymon Hołownia. To reakcja na nowe doniesienia o sprawie kawalerki zakupionej przez prezesa IPN od 80-letniego pana Jerzego.

Szymon Hołownia zabrał głos w sprawie drugiego mieszkania Karola Nawrockiego.

Hołownia wysłał "zaproszenie" dla prezesa IPN przed komisję

"Wybory na prezydenta RP to wyścig dla przyzwoitych i uczciwych. Opcje są dwie: albo Pan Nawrocki przekonuje nas, że wie, co to chrześcijańskie zachowanie w praktyce, albo wycofuje się z wyborów" - czytamy we wpisie marszałka Sejmu.

"Działamy szybko. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie do złożenia wyjaśnień w sejmowej komisji sprawiedliwości na 9 maja. Oczywiście jawnie i publicznie" - dodał w kolejnym wpisie, do którego załączono skan pisma.

Nawrocki wezwany przed komisję. Jest potwierdzenie

Szef komisji sprawiedliwości Paweł Śliz potwierdził, że prezydium komisji postanowiło o zwołaniu posiedzenia komisji na 9 maja na godz. 10:30. Komisja wezwała prezesa IPN do przedstawienia informacji na temat "medialnych doniesień dotyczących okoliczności nabycia mieszkania położonego w Gdańsku".

Śliz dodał, że oprócz tego, jako poseł skierował do Nawrockiego pismo, aby ten "wyjaśnił tę sprawę i przedstawił konkretne dokumenty: obie zawarte umowy i pełnomocnictwo, którym zgodnie z doniesieniami medialnymi miał się posługiwać".

Zamieszanie wokół drugiego mieszkania Karola Nawrockiego

Podczas debaty prezydenckiej "Super Expressu" Karol Nawrocki mówił, że posiada jedno mieszkanie. W zeszłym tygodniu Onet opublikował artykuł, z którego wynika, że prezes IPN ma jednak dwa lokale.

Lokatorem drugiego mieszkania jest 80-letni Jerzy, z którym Nawroccy podpisali umowę przedwstępną w 2012 r. - podał Onet.

Pan Jerzy znany jest pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, który zajmuje się nim od 2007 roku. - Od 2018 roku otrzymywał już profesjonalne usługi opiekuńcze, które zmieniały się z biegiem lat w zależności od potrzeb - przekazał Daniel Stenzel, rzecznik prezydent Gdańska.

Od kwietnia 2024 r. mężczyzna przebywa pod całodobową specjalistyczną opieką, której koszty, zgodnie z prawem ponosi miasto Gdańsk i potrzebujący - wyjaśnił rzecznik.

We wtorek Przemysław Czarnek przeczytał testament pana Jerzego z października 2011 roku, w którym wydziedziczył żonę i dzieci, z którymi nie miał kontaktu przez 37 lat. Swój dobytek przekazał Karolowi Nawrockiemu.

Jak przekazał Czarnek, następnie pan Jerzy nabył mieszkanie z bonifikatą do 10 proc. wartości za pieniądze, które przekazał mu Karol Nawrocki. W 2012 roku spisano akt notarialny, w którym pan Jerzy zobowiązał się do sprzedaży w 2017 roku mieszkania małżeństwu Nawrockich za 120 tys. zł. W akcie notarialnym umowy wstępnej jest oświadczenie, że całą kwotę zapłacono.

Ostateczna umowa została zawarta w 2017 roku.