Nowy kanclerz Niemiec. Bundestag zdecydował

Bundestag wybrał w drugim podejściu szefa CDU Friedricha Merza na kanclerza Niemiec. W pierwszym głosowaniu politykowi zabrakło sześciu głosów, jednak parlamentarzyści zmienili regulamin izby, by umożliwić kolejne podejście do jego wyboru.

Niemiecki parlament wybrał we wtorek w drugim podejściu chadeka Friedricha Merza na nowego kanclerza. Kandydata trójpartyjnej koalicji CDU, CSU i SPD w tajnym głosowaniu poparło 325 posłów - poinformowała przewodnicząca Bundestagu Julia Kloeckner.

Wymagana większość absolutna wynosi 316 głosów.

Przeciwko głosowało 289 parlamentarzystów.

Merz wybrany na nowego kanclerza. Udało się dopiero w drugim głosowaniu

W pierwszym głosowaniu, przed południem, Merz nieoczekiwanie nie uzyskał wymaganej większości. Dostał tylko 310 głosów, 18 mniej, niż liczą kluby tworzące koalicję rządową.

Był to pierwszy taki przypadek w historii Republiki Federalnej. Kluby CDU/CSU i SPD w porozumieniu z Zielonymi oraz Lewicą po kilkugodzinnych konsultacjach postanowiły zmienić większością dwóch trzecich regulamin Bundestagu, aby umożliwić przeprowadzenie ponownego głosowania w tym samym dniu. W przeciwnym razie konieczna byłaby trzydniowa przerwa.

W poniedziałek CDU, SPD, CSU podpisały umowę koalicyjną. Decyzja była odkładana do momentu ogłoszenia wewnętrznego głosowania w SPD. Członkowie tej partii w swoim gronie większością głosów poparli utworzenie koalicji z chadekami.

- Koalicja miała przewagę 12 głosów potrzebnych do wyboru nowego kanclerza. Oznacza to, że część posłów albo wstrzymała się od głosu, albo w koalicji były osoby, które zagłosowały przeciwko wyborowi nowego kanclerza, co jest dużą niespodzianką - tak pierwsze, nieudane podejście do wyboru nowego kanclerza komentował reporter Polsat News Tomasz Lejman.

Nowy kanclerz Niemiec ma odwiedzić Polskę

Jak ustalił Tomasz Lejman, w środę, dzień po zaprzysiężeniu nowy kanclerz ma odwiedzić Polskę, a towarzyszyć mu ma szef niemieckiej dyplomacji.

Tego samego dnia Merz miał też odwiedzić Paryż. Kolejność wizyt nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona.

Zwycięska w ostatnich wyborach koalicja CDU-CSU ogłosiła już w zeszłym tygodniu nazwiska przyszłych ministrów. W nowym rządzie nie zbraknie jednak miejsca dla znanych twarzy. Przykładowo ministrem obrony pozostanie Boris Pistorius.

Niektóre nazwiska zwiastują dużą zmianę w wewnętrznej i zewnętrznej polityce Niemiec. Nowy szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul jest znany z ostrego stanowiska i krytycznej oceny wobec polityki Moskwy.