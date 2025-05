Kardynałowie, którzy przybyli do Watykanu na konklawe w środę po południu zostaną odcięci od świata. 133 elektorów będzie mogło jeść jedynie dania przygotowywane pod nadzorem sióstr zakonnych. W mediach pojawiły się informacje dotyczące tego, co będzie się pojawiać na kardynalskich talerzach.

W środę rozpocznie się wyczekiwane konklawe, które wybierze następcę papieża Franciszka. Do Watykanu przybyło 133 kardynałów z 71 krajów. To rekordowa liczba elektorów. Wybór głowy Kościoła, do którego należy 1,4 miliarda ludzi budzi olbrzymie zainteresowanie na całym świecie.

Poza aspektem duchowym ciekawość budzi sceneria miejsca wyboru, czyli Kaplica Sykstyńska, a także przywołujący wielowiekową tradycję rytuał: od uroczystej procesji w Watykanie po sugestywny obrzęd zamknięcia drzwi, za którymi pozostają odcięci od świata elektorzy.

Jedyny w swoim rodzaju jest też sposób, w jaki będą komunikować się ze światem zewnętrznym: przy pomocy dymu, unoszącego się z komina na dachu Kaplicy Sykstyńskiej.

Watykan. Co będą jedli kardynałowie podczas konklawe?

Wszystkie detale, nawet kwestie żywieniowe, objęte są specjalnym rygorem. Kardynałowie nie będą mogli jeść niczego, co pochodzi z zewnątrz. Ich posiłki będą przygotowywały Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.

W mediach pojawiły się informacje dotyczące tego, co będą jeść kardynałowie podczas konklawe. Portal "Il Messaggero" podał, że rano serwowane będą lekkie śniadania - "z kawą lub herbatą, chlebem i dżemem".

Obiady będą składały się z przystawki, dwóch dań i owoców. Serwowane "będą posiłki, które nie są zbyt wyszukane: ryż, makarony doprawione prostymi sosami, białe mięsa, pieczone ryby, grillowane warzywa, sałatki i owoce sezonowe". Na stole pojawią się też woda i wino.

Kolacja ma być skromniejsza.

Menu ma się opierać na prostych daniach będących częścią tradycji regionów Lacjum i Abruzji. BBC poinformowało, że na talerzach pojawiać się będzie m.in. minestrone i spaghetti. Nie zabraknie też gotowanych warzyw.

Reżim klauzurowy. Kardynałowie będą odcięci od świata

Kardynałowie od wtorku wieczorem do środy rano będą mogli odbierać klucze do swoich pokoi w domach Santa Marta oraz Santa Marta Vecchia. W pierwszym z nich przez 12 ostatnich lat mieszkał Franciszek. Jego pokój pozostanie zapieczętowany i nie będzie do niego dostępu.

Reżim klauzurowy rozpocznie się jutro o godz. 16:30. Wtedy elektorzy wejdą do Kaplicy Sykstyńskiej. Odcięci od świata pozostaną także ludzie, którzy będą mieli kontakt z kardynałami, czyli obsługa zaangażowana w przygotowywanie posiłków czy sprzątanie.