Matura 2025 z matematyki rozpoczęła się o godz. 9:00. Na jej rozwiązanie absolwenci szkół średnich mieli 180 minut. Drugi z egzaminów obowiązkowych zakończył się o godz. 12.

ZOBACZ: Matura 2025. Pierwszy dzień egzaminów. Nowe zasady

Egzamin z matematyki obejmuje od 27 do 39 zadań, w tym od 20 do 25 zadań zamkniętych oraz od 7 do 14 zadań otwartych. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 50.

Matura matematyka 2025. Rozwiązany arkusz z poziomu podstawowego

Aby zdać maturę z matematyki, należy uzyskać 30 proc. możliwych do zdobycia punktów. W przypadku wtorkowego egzaminu próg ten wynosi zatem 15 punktów.

Arkusz CKE wraz z pierwszymi odpowiedziami ekspertów opublikowała Interia.

Matura 2025. Matematyka, poziom podstawowy. Arkusz CKE - strona 1

Matura 2025. Matematyka, poziom podstawowy. Arkusz CKE - strona 2

Matura 2025. Matematyka, poziom podstawowy. Arkusz CKE - strona 4

Matura 2025. Matematyka, poziom podstawowy. Arkusz CKE - strona 5

Matura 2025. Matematyka, poziom podstawowy. Arkusz CKE - strona 6

Kolejne odpowiedzi będą się pojawiać na stronie Interii. Arkusze z innych egzaminów znajdziesz w zakładce "Arkusze".

aas/sgo / Polsatnews.pl