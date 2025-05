Rozpoczyna się drugi dzień tegorocznych egzaminów maturalnych. We wtorek 6 maja absolwenci liceów i szkół technicznych przystąpią do obowiązkowego egzaminu z matematyki. Po południu odbędą się dobrowolne egzaminy z języków mniejszości regionalnych oraz łaciny i kultury antycznej.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym rozpocznie się o godz. 9, potrwa 180 minut. Egzaminy z kaszubskiego, łemkowskiego i łaciny rozpoczną się o godz. 14. Czas ich trwania jest różny. Egzaminy z języków kaszubskiego i łemkowskiego potrwają 210 minut. Egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej potrwa 180 minut. Egzaminy z tych języków należą do grupy egzaminów z tzw. przedmiotów do wyboru, zdawane są na poziomie rozszerzonym.

Matura 2025. Egzamin z matematyki najtrudniejszy

Matematyka pozostaje od wielu lat najtrudniejszym obligatoryjnym egzaminem maturalnym. Jest ona bowiem najczęściej niezdawanym przedmiotem. Centralna Komisja Europejska informowała, że w 2024 roku progu 30 proc. nie uzyskało aż 8,9 proc. abiturientów.

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym będzie przeprowadzony 12 maja.

Matura 2025. Zasady tegorocznych egzaminów

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego.

Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Absolwenci technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia. Wyniki matur podane zostaną 8 lipca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu obowiązkowego, może poprawiać maturę dopiero za rok.