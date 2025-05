Indie zaatakowały Pakistan rakietami w kilku lokalizacjach - przekazał rzecznik pakistańskiego wojska. Indyjska armia potwierdziła ataki. Jak przekazano, celem uderzenia nie były żadne obiekty wojskowe. Rzecznik pakistańskiego wojska zapowiedział odwet i poinformował o co najmniej trzech zabitych i 12 rannych.

Indyjskie siły zbrojne rozpoczęły "Operację Sindoor", uderzając w dziewięć obiektów w Pakistanie i okupowanym przez Pakistan Dżammu i Kaszmirze - poinformował rząd w środowym oświadczeniu. "Nasze działania były ukierunkowane, wyważone i nie miały charakteru eskalacyjnego" - dodano.

Agencja Reutera przekazała, powołując się na słowa rzecznika pakistańskiej armii, że "Pakistan odpowie na ataki Indii".



Wcześniej informowano, że w rejonie pakistańskiego Kaszmiru słyszane były eksplozje w pobliżu gór wokół miasta Muzaffarabad. "Po eksplozjach w mieście nie było prądu" - przekazano.

Indie uderzyły w Pakistanie. "Obiekty wojskowe nie były celem ataków"

Celem uderzenia według władz w New Delhi była infrastruktura terrorystyczna w Pakistanie oraz kontrolowanym przez Pakistan Dżammu i Kaszmirze.



"Żadne pakistańskie obiekty wojskowe nie były celem ataków" - przekazano Indyjskie Siły Zbrojne.

Eskalacja napięć między sąsiednimi państwami nastąpiła po ataku terrorystycznym, do którego doszło 22 kwietnia w okolicach miasta Pahalgam. Śmierć poniosło 26 mężczyzn, a 17 zostało rannych.

Indie oskarżyły Pakistan o odpowiedzialność za ten akt terroru, który określiły jako "najbardziej śmiercionośny atak na cywilów w regionie od 2000 r.". Pakistan natychmiast odrzucił te oskarżenia, a premier Sharif uznał je za "bezpodstawne". Premier Indii Narendra Modi obiecał ścigać "terrorystów" i ich wspólników "do końca świata".

Po ataku w Kaszmirze Indie zidentyfikowały jako Pakistańczyków dwóch bojowników podejrzanych o dokonanie zbrodni. Islamabad zaprzeczył, jakoby miał odegrać jakąkolwiek rolę w zamachu i wezwał do neutralnego śledztwa. Od tego czasu na linii rozgraniczenia między oboma krajami w spornym regionie Kaszmir nieustająco dochodzi do wymiany ognia.

Rada Bezpieczeństwa ONZ zaapelowała do obu posiadających broń jądrową krajów o "maksymalną powściągliwość". Podobne stanowisko przedstawiły władz Chin. Arabia Saudyjska poinformowała, że podejmuje "działania mające na celu uniknięcie eskalacji", a Iran oraz Szwajcaria zaproponowały mediację.

Zamieszkany głównie przez muzułmanów Kaszmir należy częściowo do Indii, a częściowo do Pakistanu, ale oba kraje wysuwają roszczenia do całości regionu. Od 1989 r. w indyjskim Kaszmirze trwa antyindyjska rebelia, która kosztowała już życie dziesiątki tysięcy osób. O jej wspieranie Indie oskarżają Pakistan.