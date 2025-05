Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział w poniedziałek, że katolicy byli zachwyceni zamieszczoną przez Biały Dom grafiką przedstawiającą go w szatach papieża. Stwierdził zarazem, że on nie ma z grafiką nic wspólnego.

Trump zaznaczył, że jedynie "mediom fake news" nie podobał się ten obraz, bo "nie znają się na żartach", zaś katolicy byli "zachwyceni".

ZOBACZ: 100-procentowe cła na filmy spoza USA. Donald Trump zdecydował

- Ja nie miałem z tym nic wspólnego. Ktoś wymyślił zdjęcie, na którym jestem ubrany jak papież i wrzucił je do internetu. To nie ja to zrobiłem. Nie mam pojęcia, skąd się wzięło. Może to była AI, ale nic o tym nie wiem. Widziałem to dopiero wczoraj wieczorem. Właściwie moja żona uznała, że to słodkie - powiedział prezydent USA w Gabinecie Owalnym.

Trump dodał, że gdyby był papieżem, nie mógłby się ożenić, bo "o ile wie, ci ludzie nie przepadają za żeniaczką". Pytany, czy właściwe było zamieszczanie grafiki przez Biały Dom, odpowiedział tylko: "Dajcie spokój".

USA. Trump skrytykowany za kontrowersyjną grafikę

W sobotę Katolicka Konferencja Stanu Nowy Jork, reprezentująca biskupów z tego stanu, skrytykowała prezydenta za jego żart, twierdząc, że nie było w nim "nic mądrego, ani śmiesznego". Biorący udział w konklawe arcybiskup Nowego Jorku, kardynał Timothy Dolan ocenił, że obraz wstawiony przez Trumpa "nie był dobry".

Trump wcześniej żartował, że on chciałby zostać papieżem, lecz chwilę potem wymienił Dolana jako dobrego kandydata na głowę Kościoła.