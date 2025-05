Szef ABW reaguje na słowa Nawrockiego i PiS. Wydał oświadczenie

Oświadczenie szefa ABW opublikował na platformie X Jacek Dobrzyński, który jest rzecznikiem prasowym ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniaka.

Płk Rafał Syrysko odniósł się w oświadczeniu między innymi do ostatnich słów kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego, który zasugerował, że Telewizja Publiczna i ABW wykonują zadania na korzyść jego kontrkandydata.

Oświadczenie szefa ABW. Chodzi o kampanię prezydencką

"W odniesieniu do przekazywanych przez niektóre media nieprawdziwych informacji na temat zaangażowania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przebieg trwającej kampanii prezydenckiej, oświadczam że – wbrew powielanym insynuacjom - ABW na żadnym etapie i w żadnej formie nie angażowała się i nie angażuje w przebieg kampanii wyborczej po stronie bądź przeciw któremukolwiek z kandydatów" - napisano w oświadczeniu.

"Informacje te narażają na szwank dobre imię służby oraz funkcjonariuszy Agencji, w związku z czym planuję podjęcie stosownych kroków prawnych" - podkreślono.

Jak stwierdził szef ABW, "formułowanie pod adresem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nieprawdziwych zarzutów o wykorzystywanie w kampanii prezydenckiej jakichkolwiek materiałów z postępowań prowadzonych w ABW jest szkodliwe dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, wizerunku służby i w sposób całkowicie nieuprawniony dezawuuje jej działalność jako urzędu państwowego oraz naraża służbę na utratę zaufania społecznego.

Sztab Karola Nawrockiego: Zaangażowano w brudną kampanię służby specjalne

Przed publikacją materiału Onetu, w którym poruszono kwestię kawalerki Karola Nawrockiego, głos w tej sprawie zabrała rzeczniczka sztabu kandydata na prezydenta.

"Wykorzystywanie obecnie sprawy kawalerki do ataku na Karola Nawrockiego dowodzi, że zaangażowano w brudną kampanię służby specjalne" - napisała na platformie X.

"Docierają do nas informacje, że pracuje nad tym grupa ludzi, której celem jest dostarczanie informacji z ankiety bezpieczeństwa osobowego Karola Nawrockiego do mediów. Z uwagi na fakt, że Karol Nawrocki zawsze otrzymywał poświadczenia bezpieczeństwa, a informacje z jego ankiety nigdy nie wzbudzały wątpliwości służb, obecnie są one nadinterpretowywane, przerysowywane i przedstawiane w nieprawdziwym, negatywnym świetle" - dodała.

Kontrola posłów PiS w biurze ministra. "Sytuacja absolutnie bez precedensu"

Posłowie PiS Andrzej Śliwka i Anna Gembicka w poniedziałek udali się z kontrolą poselską do biura ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka. Śliwka, komentując sprawę mieszkania Karola Nawrockiego, ocenił, że do ataku na kandydata zaangażowano służby specjalne.

Jak przekazali, zdecydowali się na takie kroki, ponieważ w ich opinii "służby we współpracy z politykami PO" atakują popieranego przez PiS kandydata na prezydenta.

- To jest sytuacja absolutnie bez precedensu, że cały aparat państwa, wszystkie organy, wszystkie służby zaangażowały się, żeby uderzyć w Karola Nawrockiego - powiedział poseł Śliwka.

Do sprawy odniósł się również europoseł PiS Adam Bielan na antenie Polsat News. - Od wielu tygodni mieliśmy informacje z ABW, że teczka z postępowania sprawdzającego, które nie wykazało niczego złego, została zabrana i w ciągu kilku tygodni media zaprzyjaźnione z obecną władzą będą używały tej teczki - powiedział Bielan w programie "Graffiti".

wb / Polsatnews/pap