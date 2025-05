Subwencje dla PiS i Konfederacji pomniejszone. Decyzja PKW

W związku z pomniejszeniem subwencji kwota dla PiS za 2025 r. powinna wynieść ok. 15 mln złotych a dla Konfederacji ok. 8 mln złotych.

Kwota subwencji dla PiS została w piśmie do ministra finansów pomniejszona o niecałe 11 mln złotych. Za tym rozwiązaniem głosowało czterech członków PKW, trzech było przeciw, a jedna osoba - przewodniczący komisji Sylwester Marciniak - wstrzymała się od głosu. Na posiedzeniu nie był obecny jeden z dziewięciu członków Komisji - Ryszard Kalisz.

W piśmie znajdzie się też informacja, że Konfederacji przysługuje roczna subwencja pomniejszona o trzykrotność wysokości środków pozyskanych przez komitet wyborczy tej partii (w wyborach do PE z 2024 roku) z naruszeniem przepisów. Trzykrotność ta wynosi ponad 87 tysięcy złotych. Za takim wariantem pisma głosowało pięciu członków PKW, reszta obecnych wstrzymała się od głosu.

PKW wysłało pismo do ministra finansów. Chodzi o subwencję dla PiS

W trakcie poniedziałkowego posiedzenia Marciniak podkreślił, że PKW musi wskazać konkretne kwoty ministrowi finansów, bowiem wniosek partii o wypłacenie im rocznej subwencji jest składany do szefa Ministerstwa Finansów właśnie za pośrednictwem PKW.

Na posiedzeniu 23 kwietnia członkowie PKW nie byli zgodni co do tego, czy subwencja dla PiS na bieżący rok powinna wynosić tyle, ile wskazywano po wyborach parlamentarnych w 2023 r. (było to ok. 25 mln 900 tys.) - czy też tyle, ile wynosiła po pomniejszeniu jej w związku z odrzuceniem w sierpniu 2024 r. przez PKW sprawozdania finansowego partii z tych wyborów.

Jak podkreślił Marciniak, czas na wypłacenie partiom pierwszej transzy za 2025 rok upłynął wraz z końcem kwietnia i zwrócił się do członków komisji o podjęcie decyzji.

wb / Polsatnews/pap