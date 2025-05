- To na pewno będzie bardzo ostra debata - powiedział przed debatą przedstawicieli sztabów kandydatów na prezydenta dr hab. Wojciech Rafałowski. Ekspert ocenił, że dyskusja przedstawicieli kandydatów na prezydenta może być bardzo agresywna, ponieważ "nie muszą oni dbać o swój wizerunek". Transmisja debaty od godz. 20:00 w Polsat News i Polsat News Polityka.

Już dziś debata przedstawicieli sztabów wyborczych wszystkich kandydatów ubiegających się o urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. "Polska Wybiera - Debata sztabów" rozpocznie się o godz. 20:00.

Zdaniem dr hab. Wojciecha Rafałowskiego starcie pokaże także, jak wygląda kampania tuż przed wyborami.

Debata sztabów. "Dyskusja może być bardziej agresywna"

Socjolog uważa, że dyskusja może być bardziej agresywna, niż w przypadku zwykłych debat, a to dlatego, że wypowiadać się będą osoby "z drugiego szeregu".

- Spodziewam się szczerze mówiąc tego, co najgorsze. Kandydaci kiedy są w interakcji z innymi kandydatami muszą pilnować własnego wizerunku, zdobywać punkty ale jednocześnie atakować. Natomiast osoby z drugiego szeregu nie muszą pilnować własnego wizerunku i mogą formułować zarzuty - powiedział.

Ekspert podkreślił, że osoby występujące na debacie pracują na rzecz innych, co pozwala im na więcej. - Ja się spodziewam, że nawet dzisiaj w państwa debacie może być ujawniony ostry atak między kandydatami - stwierdził.

- To na pewno będzie bardzo ostra debata i dosyć agresywna (...). Mogą powiedzieć więcej - dodał.

Wojciech Rafałowski powiedział, że raczej nie wpłynie to na postrzeganie kandydatów, a przedstawiciele sztabów z pewnością "nie przerosną kandydatów", którzy "od miesięcy jeżdżą po Polsce i budują swój wizerunek".

Wybory prezydenckie 2025. Agresywna końcówka kampanii

Ekspert ocenił, że jeszcze przez najbliższych kilka dni kampania prezydencka będzie się charakteryzowała agresją i atakami na kontrkandydatów. Przytoczył historię Karola Nawrockiego, który obecnie mierzy się z oskarżeniami dotyczącego przejęcia kawalerki.

- W tej chwili będziemy mieli do czynienia z wyciąganiem najgorszych brudów. Przez najbliższy tydzień spodziewajmy się spaw takich, jak ta wokół Karola Nawrockiego. To jest te etap kiedy się wyciąga dziadków z Wehrmachtu - powiedział ekspert.

Podkreślił, że może to jednak nie mieć wpływu na wyborcę, to, że zmieni on kandydata, na którego planuje zagłosować. - Badanie pokazuje, że formowanie preferencji w kampanii trwa dłużej. Wiele osób już podjęło decyzję i kampania wyborcza negatywna może sprawić, że nie zmieniają preferencji, ale przestają głosować - skwitował.

"Polska Wybiera - Debata sztabów" na antenie Polsat News

Debata przedstawicieli sztabów wyborczych wszystkich kandydatów ubiegających się o urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Debata będzie podzielona na kilka etapów. W pierwszej części uczestnicy odpowiedzą na pytania prowadzącego w trzech kluczowych obszarach:

Bezpieczeństwo narodowe - aktualne wyzwania i strategie obronne Polski,

Polityka zagraniczna - rola Polski w Europie i na świecie,

Polityka krajowa - kluczowe kierunki rozwoju wewnętrznego państwa.

Po tej części nastąpi dynamiczna runda pytań wzajemnych, w której sztaby będą mogły bezpośrednio konfrontować swoje stanowiska, wytykać słabości oponentom i bronić własnych rozwiązań.

W rolę prowadzącego wcieli się Piotr Witwicki - Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat, redaktor naczelny Interii, a także twórca popularnego podcastu "Polityczny WF".