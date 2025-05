Rumuńska komisja wyborcza poinformowała, że policzono już wszystkie głosy oddane w kraju i głosy z 99,9 proc. komisji wyborczych za granicą. Najprawdopodobniej dzisiaj odbędzie się konferencja, na której oficjalnie ogłoszony zostanie zwycięzca I tury.

Wybory prezydenckie w Rumunii. George Simion wygrywa

George Simion zdecydowanie prowadzi z wynikiem 40,96 proc.

Do niespodziewanej roszady doszło w walce o drugie miejsce na podium i wejście do II tury wyborów. Burmistrz Bukaresztu Nicusor Dan otrzymał 20,99 proc., a na trzecim miejscu znalazł się kandydat popierany przez koalicję rządzącą, Crin Antonescu z wynikiem 20,07 proc.

Wynik ten różni się od sondaży exit poll z niedzielnego wieczora, które dawały niewielką przewagę Antonescu (w jednym z badań Dan i Antonescu mieli taki sam wynik).

Simion zdobył znacznie więcej głosów (ok. 3,8 mln) niż zwycięzca pierwszej tury unieważnionych później wyborów z listopada – skrajnie prawicowy Calin Georgescu (ponad 2,1 mln głosów). Na Dana 4 maja głosy oddało blisko 2 mln wyborców - wynika z danych urzędu wyborczego.

- To nie tylko zwycięstwo wyborcze, to zwycięstwo rumuńskiej godności. To zwycięstwo tych, którzy nie stracili nadziei, tych, którzy wciąż wierzą w Rumunię, wolny, szanowany, suwerenny kraj - powiedział 38-letni antysystemowy polityk po ogłoszeniu wyników z większości komisji wyborczych.

- Czeka nas trudna druga runda z izolacjonistycznym kandydatem. To nie będzie debata między poszczególnymi osobami, to będzie debata między prozachodnim kierunkiem dla Rumunii a antyzachodnim kierunkiem dla Rumunii - stwierdził jego kontrkandydat.

Policzono także większość głosów oddanych przez diasporę. Simion wygrał z wynikiem ponad 60 proc., a na drugim miejscu był Dan z poparciem 25 proc. Za granicą zagłosowało około miliona wyborców.

Media: Skrajnie prawicowy kandydat groźny dla UE i NATO

Obserwatorzy polityczni, cytowani przez agencję Reuters, twierdzą, że "zwycięstwo Simiona mogłoby odizolować Rumunię, osłabić prywatne inwestycje i zdestabilizować wschodnią flankę NATO, gdzie Ukraina walczy z trzyletnią rosyjską inwazją".

Sam kandydat przyznał wcześniej, że jest wielkim fanem polityki prowadzącej przez prezydenta USA Donalda Trumpa i jest niechętny obecnym działaniom Unii Europejskiej.

Druga tura wyborów prezydenckich w Rumunii odbędzie się 18 maja. Tego samego dnia odbędzie się I tura wyborów w Polsce.

Poprzednie głosowanie zostało unieważnione pod koniec 2024 r. z powodu zarzutów wysuniętych wobec jednego z kandydatów - Calina Georgescu, który wygrał. Polityka oskarżono jednak o nadużycia w kampanii i złamanie zasad uczciwej konkurencji wyborczej, a także wsparcie ze strony "aktora zewnętrznego" (Rosji).