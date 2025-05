Zostało 11 dni do końca wyborczej kampanii, trwa mobilizacja sztabów. Ci, którzy odpowiadają za strategię swoich kandydatów staną dziś oko w oko w telewizji Polsat w debacie sztabów.

- Korzystamy z tego, że formuła debaty spodobała się naszym widzom. Dopuszczamy do niej tych, którzy stoją za kandydatami i którzy uczestniczą w formułowaniu taktyki kampanijnej - powiedział Piotr Witwicki Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat, redaktor naczelny Interii, a także twórca popularnego podcastu "Polityczny WF".

Wszystkie sztaby, które przyjęły zaproszenie Polsatu, wysłały swoich przedstawicieli. Do sztabu Macieja Maciaka nie wysłano zaproszenia.

- Polsat jest takim miejscem, gdzie każdy ma głos. Jednak w przypadku sztabu pana Maciaka uznajemy, że wystarczy włączyć Russia TV, więc nie zaprosiliśmy ich do tej debaty - dodał Witwicki.

Wybory prezydenckie 2025. "Polska Wybiera - Debata sztabów"

Od godziny 20:00 widzowie Polsat News i Polsat News Polityka będą mogli śledzić wyjątkowe wydarzenie na polskiej scenie politycznej - debatę przedstawicieli sztabów wyborczych kandydatów ubiegających się o urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Debatę można będzie oglądać także na polsatnews.pl i Interii.



"Polska Wybiera - Debata sztabów" to okazja, by zobaczyć, jak sztaby reprezentujące najważniejszych pretendentów do najwyższego urzędu w państwie prezentują wizje Polski. W rolę prowadzącego wcieli się Piotr Witwicki.



Debata będzie podzielona na kilka etapów. W pierwszej części uczestnicy odpowiedzą na pytania prowadzącego w trzech kluczowych obszarach:

Bezpieczeństwo narodowe - aktualne wyzwania i strategie obronne Polski,

Polityka zagraniczna - rola Polski w Europie i na świecie,

Polityka krajowa - kluczowe kierunki rozwoju wewnętrznego państwa.

Po tej części nastąpi dynamiczna runda pytań wzajemnych, w której sztaby będą mogły bezpośrednio konfrontować swoje stanowiska, wytykać słabości oponentom i bronić własnych rozwiązań.

Lista uczestników debaty: