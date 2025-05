Maturę będzie zdawać około 275 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia oraz abiturienci z wcześniejszych roczników.

Matura 2025. Nowe zasady zdawania egzaminu

Tegoroczni absolwenci są pierwszym rocznikiem maturzystów, który będzie zdawać egzaminy ponownie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej, a nie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które wprowadzono w związku z pandemią COVID-19. Obecnie obowiązująca podstawa to tzw. odchudzona podstawa, w której treści nauczania uszczuplono o 20 proc.

Maturzysta musi przystąpić do trzech pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego. Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.

ZOBACZ: 100-procentowe cła na filmy spoza USA. Donald Trump zdecydował

Obowiązkowy jest też jeden pisemny egzamin na poziomie rozszerzonym. Do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych dodatkowo obowiązkowy mają egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym. Muszą też przystąpić do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Matura 2025. Absolwenci szkół branżowych zwolnieni z jednego egzaminu

Absolwenci technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

ZOBACZ: Tego nie obejdzie nawet najlepszy haker. Jak CKE zabezpiecza matury?

Aby zdać maturę trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

Matura 2025. Na początek język polski

Majowa, główna sesja egzaminów maturalnych, rozpocznie się w poniedziałek 5 maja rano egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego dnia nie będzie żadnego egzaminu po południu.

Rozwiązane arkusze maturalne pojawią się w Interii.

6 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu odbędą się egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej. 7 maja rano przeprowadzone będą egzaminy z języków obcych na poziomie podstawowym: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego

ZOBACZ: Gęsty dym nad Łodzią, doszło do wybuchu. W akcji kilkanaście zastępów straży

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 22 maja. Sesja egzaminów ustnych odbędzie się od 9 do 24 maja.

Wyniki egzaminów maturzyści poznają 8 lipca.

Abiturienci, którzy nie przystąpią z przyczyn losowych lub zdrowotnych do egzaminów w sesji majowej, mogą zdawać je w sesji dodatkowej od 3 do 17 czerwca.

Matura 2025. Premier składa życzenia

Życzenia maturzystom, jak co roku, składają najważniejsze osoby w państwie. Premier Donald Tusk odniósł się do tegorocznych egzaminów we wpisie na portalu X.

- Hej, maturzyści, zero paniki proszę. Spójrzcie na mnie i innych polityków. Skoro nam, przynajmniej większości jakimś cudem się udało, to Wy nie powinniście mieć z tym żadnego problemu. Trzymam za Was kciuki - napisał szef rządu.

Hej, maturzyści, zero paniki proszę. Spójrzcie na mnie i innych polityków. Skoro nam, przynajmniej większości😀jakimś cudem się udało, to Wy nie powinniście mieć z tym żadnego problemu. Trzymam za Was kciuki!❤️ — Donald Tusk (@donaldtusk) May 4, 2025