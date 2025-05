Zamieszanie wokół kawalerki Nawrockiego. "To operacja służb"

Popierany przez PiS kanydat na prezydenta Karol Nawrocki w czwartek spotkał się w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem.

- Wszedł do Białego Domu tuż po 10 rano 1 maja, wyszedł tuż przed 18. Był tam ponad 7,5 godziny - relacjonował Adam Bielan. Dodał, że spotkanie z amerykańskim prezydentem trwało kilka minutów, nastąpiła wymiana kontaktów.

Karol Nawrocki w Białym Domu

Bielan pytany był o słowa Bartłomieja Sienkiewicza. - Prezydenta w Polsce będą wybierać Polacy, a nie Trump i nie Amerykanie. Więc nawet jeśli pan Nawrocki spędziłby miesiąc w USA, to nie sądzę żeby mu to pomogło wygrać wybory - powiedział w programie "Graffiti" europoseł KO. Według niego wizyta kandydata na prezydenta popieranego przez PiS w Białym Domu "to jest akt rozpaczy".

- Komiczne jest to oświadczenie. W sieci krąży filmik, na którym kolejni politycy PO podchodzą na pięć sekund do Ursuli von der Leyen, łaszą się, by zrobić z nią zdjęcie, które ma im pomóc w kampanii wyborczej. To jest żenujące - skomentował Bielan.

Bielan podkreślił, że Karol Nawrocki to pierwszy polski polityk (poza prezydentem), który odwiedził Gabinet Owalny po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa.

- To jedyny polski polityk, który ma kontakt z Trumpem - powiedział. Stwierdził także, że nie wie o żadnych kontaktach Rafała Trzaskowskiego z "kimkolwiek ważnym z partii republikańskiej".

Mówiąc dalej o wizycie Nawrockiego w Waszyngtonie, europoseł podkreślił: - Nie pojechaliśmy do Białego Domu po poparcie.

- Karol Nawrocki na nikogo nie skarżył. Były pytania o łamanie praworządności w Polsce. Pytali kongresmeni, którzy przyjechali specjalnie do Białego Domu, by spotkać się z Karolem Nawrockim. To dowodzi jego pozycji - przekonywał.

Kawalerka Nawrockiego. "Za publikacjami stoją służby specjalne"

Bielan pytany był także o sprawę majątku Karola Nawrockiego i okoliczności przejęcia mieszkania w 2017 r. od 80-letniego Jerzego Ż. w zamian za obietnicę opieki, o której pisał Onet. - Od wielu tygodni mieliśmy informacje z ABW, że teczka z postępowania sprawdzającego, które nie wykazało niczego złego, została zabrana i w ciagu kilku tygodni media zaprzyjaźnione z obecną władzą będą używały tej teczki - powiedział Bielan.

Polityk tłumaczył, że Nawrocki pomagał mężczyźnie, który jest osobą niepełnosprawną i samotną. "Karol Nawrocki przekazał Panu Jerzemu pieniądze na wykup mieszkania, które Pan Jerzy obiecał przekazać Nawrockiemu za świadczoną pomoc" - podała rzeczniczka Nawrockiego Emilia Wierzbicki w oświadczeniu.

"Kiedy pan Jerzy wszedł w konflikt z prawem, nadal wielokrotnie zwracał się o pomoc do Karola Nawrockiego i zawsze ją otrzymywał. Odkąd mieszkanie stało się formalnie własnością Karola Nawrockiego, ten nadal pomagał panu Jerzemu, regularnie opłacając rachunki, robiąc zakupy spożywcze, wykupując leki itp." - dodała.

Bielan dopytywany, czy według niego za publikacjami o drugim mieszkaniu Nawrockiego stoją służby specjalne, europoseł powiedział: - Tak, absolutnie. W sztabie trwały zakłady, który to będzie portal.

Prowadzący Marcin Fijołek zauważył, że kandydat na prezydenta przez pół roku nie ustalił, gdzie jest człowiek, który mieszkał w jego mieszkaniu (ostatni raz widział go podczas Bożego Narodzenia. - Ten pan znalazł w DPS-ie. Nie ma w tej sprawie żadnych tajemnic. Karol Nawrocki ma o 12:00 konferencję i opublikuje swoje oświadczenie majątkowe - powiedział Bielan.