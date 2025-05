Polacy czują się biedniejsi niż kiedykolwiek, choć pensje rosną. Ponury paradoks

Czasy, kiedy sen z oczu spędzała ponad dwudziestoprocentowa inflacja, już minęły. Statystycznie zarobki Polaków są najwyższe w historii. A jednak wygląda na to, że to za mało. Badania wskazują, że jeśli chodzi o stan portfela, nastroje w społeczeństwie nie są idealne. Szczególnie jedna grupa obywateli skarży się na swoje finanse i to nie bez przyczyny.