Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z intensywnym deszczem i gradem. Niebo nad większością kraju będzie zachmurzone, dodatkowo lokalnie będzie wiał porywisty wiatr. porywistym. Na tym jednak nie koniec. Już od poniedziałku zagrażać mogą silne przymrozki, nawet do -7 stopni Celsjusza.

Pogoda na zakończenie długiego weekendu majowego nie rozpieszcza. Po sobotnich burzach niebo wciąż jest zachmurzone, a wielu miejscach pada deszcz. IMGW ostrzega, że sytuacja może się pogorszyć, a druga połowa dnia przyniesie kolejne wyładowania i intensywne opady.

Ostrzeżenia IMGW. Burze i deszcze nad Polską

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla województw:

małopolskiego,

podkarpackiego,

świętokrzyskiego,

łódzkiego,

lubelskiego.

Wraz z burzami nadejdą intensywne deszcze - do 20-30 litrów na metr kwadratowy. Wiatr zawieje z prędkością do 90 km/h.

ZOBACZ: Przymrozki w niemal całym kraju. IMGW wydaje alerty pierwszego stopnia

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia dotyczą województw:

dolnośląskiego,

lubuskiego,

wielkopolskiego,

części łódzkiego,

mazowieckiego,

części lubelskiego.

W tych regionach mają wystąpić burze z opadami deszczu do 20-25 litrów na metr kwadratowy. Alerty będą obowiązywać do godz. 19, na Podhalu. W pozostałych częściach nieco krócej - do 15, później prawdopodobieństwo wystąpienia burz ma stopniowo maleć.

Pogoda. Przymrozki i zachmurzenie

W nocy niebo nad Polską będzie zachmurzone, jedynie z miejscowymi rozpogodzeniami. Na północnym wschodzie i krańcach południowych, przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Pomorzu i w rejonach podgórskich Sudetów, około 5 stopni Celsjusza w centrum, do 9 stopni Celsjusza na krańcach południowo-wschodnich.

ZOBACZ: Pogoda zaskoczyła turystów. Uciekali z kocami na plaży

Na północy oraz w rejonach podgórskich Sudetów przygruntowe przymrozki do -3 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany.

W poniedziałek zachmurzenie wciąż będzie duże, ale także przejaśnienia będą częstsze. Na południowych częściach Polski przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 11 stopni Celsjusza do 15 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.

Na poniedziałek IMGW przewiduje kolejne alerty, tym razem dla całej Polski. Temperatura minimalna w większości kraju może spadać do -2 do 2 stopni Celsjusza, a przy gruncie nawet do -5/-3 stopni Celsjusza.

aba/pbi / Polsatnews.pl