Na kilkanaście godzin przed rozpoczęciem egzaminów maturalnych głos zabrał premier. "Spójrzcie na mnie i innych polityków. Skoro nam, przynajmniej większości, jakimś cudem się udało, to Wy nie powinniście mieć z tym żadnego problemu" - zażartował w sieci Donald Tusk.

Donald Tusk zwrócił się w mediach społecznościowych do maturzystów, którzy w najbliższych godzinach podejdą do najważniejszego egzaminu w ich życiu.

"Hej, maturzyści, zero paniki proszę. Spójrzcie na mnie i innych polityków. Skoro nam, przynajmniej większości jakimś cudem się udało, to Wy nie powinniście mieć z tym żadnego problemu. Trzymam za Was kciuki!" - napisał szef rządu na platformie X.

Hej, maturzyści, zero paniki proszę. Spójrzcie na mnie i innych polityków. Skoro nam, przynajmniej większości😀jakimś cudem się udało, to Wy nie powinniście mieć z tym żadnego problemu. Trzymam za Was kciuki!❤️ — Donald Tusk (@donaldtusk) May 4, 2025

Matura 2025. Egzaminy rozpoczynają się od poniedziałku

Egzaminy maturalne rozpoczną się w poniedziałek. Jak informuje CKE na swojej stronie internetowej, w tym roku przeprowadzonych zostanie 572 541 egzaminów ustnych oraz 1 445 986 egzaminów pisemnych, które odbędą się w dniach od 5 do 24 maja. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone 8 lipca.

Maturzyści, którzy chcą skorzystać z możliwości wcześniejszego uzyskania informacji o wynikach egzaminu, muszą złożyć odpowiednio udokumentowany wniosek do swojej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Do formularza należy dołączyć dokument potwierdzający aplikację na zagraniczną uczelnię oraz wykazać, że dana uczelnia wymaga wcześniejszego przedstawienia wyników egzaminu maturalnego jako warunku udziału w rekrutacji.

Donald Tusk uderzył w Andrzeja Dudę. Wymowny wpis w sieci

W sobotę na Placu Zamkowym w Warszawie odbyły się państwowe uroczystości z okazji 234. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, w których udział wzięli m.in. prezydent Andrzej Duda z małżonką, marszałkowie Sejmu i Senatu Szymon Hołownia i Małgorzata Kidawa-Błońska oraz premier Donald Tusk.

Po zakończeniu oficjalnej części obchodów szef rządu zamieścił w sieci wpis, w którym odniósł się do przemówienia głowy państwa.



"Obchodzić Święta Konstytucji to Pan Prezydent potrafił jak nikt. A jeszcze lepiej samą konstytucję" - napisał wówczas na platformie X szef rządu.

Na wpis premiera zareagował polityk Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk, który stwierdził, że Donald Tusk zachował się "jak zawsze". "Święto narodowe to dla niego tylko pretekst, żeby uderzyć w prezydenta i PiS. Jak nie uderzy, to dzień stracony" - przekonywał.

wb/pbi / Polsatnews.pl