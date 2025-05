79. urodziny Donalda Trumpa zbiegają się z 250. urodzinami armii Stanów Zjednoczonych. Jak wynika z przekazu Fox News tego dnia, czyli 14 czerwca zorganizowana zostanie wielka parada wojskowa, której koszt ma pochłonąć dziesiątki milionów dolarów.

Wielka parada amerykańskiej armii. Media ujawniają szczegóły

Associated Press podała z kolei szczegóły planowanej parady. Według przekazu agencji w organizację imprezy ma być zaangażowanych 6,6 tys. żołnierzy, co najmniej 150 pojazdów, około 50 śmigłowców i siedem orkiestr. Dokumenty, do których dotarli dziennikarze datowane są na dwa ostatnie dni kwietnia.

Zgodnie z planami, około 6,3 tys. członków sił zbrojnych miałoby wziąć udział w paradzie. Pozostali mieliby mieć przydzielone inne zadania. Wśród sprzętu, który miałby zostać zaangażowany wymienia się m.in. wozy opancerzony Stryker, bojowe wozy piechoty Bradley, haubice samobieżne Paladin czy czołgi.

Poza wojskowymi w służbie czynnej w paradzie miałyby wziąć udział także grupy rekonstrukcyjne.

USA. "Historyczne obchody" w dniu urodzin Trumpa

Według doniesień mediów szczegóły imprezy cały czas są omawiane. - Prezydent planuje historyczne obchody 250. urodzin armii, które uhonorują pokolenia bezinteresownych Amerykanów, którzy zaryzykowali wszystko dla naszej wolności - powiedział Vince Haley, dyrektor rady ds. polityki wewnętrznej Białego Domu, cytowany przez "The Guardian".

Udostępnione przez AP informacje nie zawierały jednak wycen. "Zorganizowanie parady tej wielkości prawdopodobnie kosztowałoby dziesiątki milionów dolarów. Koszty obejmowałyby przemieszczenie pojazdów wojskowych, sprzętu, samolotów i żołnierzy z całego kraju do Waszyngtonu oraz potrzebę wyżywienia i zakwaterowania tysięcy członków służby" - szacują dziennikarze brytyjskiego dziennika.

Według informatorów agencji, dokumenty nie zostały jeszcze oficjalnie przedstawione, bo są przygotowywane do zatwierdzenia przez Biały Dom.