Początek maja rozpoczął się burzowo. Jak podała Państwowa Straż Pożarna w mediach społecznościowych, służby w minionych godzinach podjęły 305 interwencji dotyczących usuwania skutków burz i silnego wiatru, które nawiedziły Polskę.

Najczęściej strażacy wyjeżdżali do zgłoszeń w woj. warmińsko-mazurskim, aż 122 razy. Na drugim miejscu w liczbie interwencji znalazło się woj. mazowieckie - 68, dalej woj. kujawsko-pomorskie - 28 oraz woj. podlaskie - 21.

"Działania strażaków polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew oraz połamanych gałęzi, które stwarzały zagrożenie na drogach, chodnikach oraz w pobliżu budynków" - napisano w komunikacie.

Burze nawiedziły Polskę. Opublikowano nagrania z minionej nocy

Gwałtowna zmiana pogody została zrejestrowana między innymi przez profil "Sieć Obserwatorów Burz" na platformie X. Za jego pośrednictwem udostępniono nagrania z minionej nocy. Na jednym z nich udało się uchwycić wyładowanie z piorunami nad Olsztynem.

Z kolei na Kujawach według relacji odnotowano punktowe opady gradu.

"Największa intensywność burz przypadnie na początek nocy. Będą możliwe porywy wiatru do około 90 km/h z układów liniowych lub superkomórek, później porywy wiatru nie powinny przekraczać 70 km/h. Opady deszczu nie będą przekraczać 20 mm. Możliwy grad" - zaznaczono w komunikacie IMGW z piątku.

Jaka pogoda na sobotę? Poinformowano o nowych ostrzeżeniach

IMGW poinformowało o nowych ostrzeżeniach w Polsce na najbliższe godziny. Instytut przekazał, że prognozowane są burze o intensywności opadów deszczu do 25 mm i porywach wiatru do 85 km/h oraz opadów do 40 mm i porywach do 90 km/h. Dodano również, że lokalnie może wystąpić grad. Pogorszenie pogody dotknie głównie południowe tereny Polski.

"Ostrzeżenia obowiązują od 11:00" - zaznaczono.

Ostrzeżenia obowiązują od 11:00. ⏰https://t.co/DIkhkQRy0k pic.twitter.com/HywBOEuuxK — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 3, 2025

