Przemówienie Andrzeja Dudy. "To jest dzień polskiej dumy"

- To jest dzień polskiej dumy, zawsze. Wielkiej dumy z naszych historycznych dokonań, wspaniałego państwa, z naszej wspaniałej państwowości liczącej sobie ponad tysiąc lat, z tego co potrafili i potrafią zrobić Polacy - powiedział podczas przemówienia prezydent Andrzej Duda z okazji obchodów rocznicy Konstytucji 3 maja. Jak stwierdził jednocześnie, "my zawsze byliśmy częścią zachodu".