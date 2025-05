W sobotę rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla południowej części Polski. Również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało alerty dla woj. dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz dla części wielkopolskiego, łódzkiego i lubelskiego.

"Prognozowane lokalne burze i bardzo silny wiatr. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie" - podano. Według prognoz miejscami mogą wystąpić wichury, gdzie porywy mogą osiągać nawet do 90 km/h.

Gdzie jest burza? Front przetacza się przez południową część Polski

Załamanie pogody nastąpiło po południu. "Burze obecnie są w wielu miejscach w południowej połowie kraju. Najliczniej występują w województwach południowo-wschodnich, gdzie komórki burzowe organizują się w niewielkie klastry i przemieszczają się na wschód, lokalnie obserwuje się superkomórki" - podał późnym popołudniem IMGW.

W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się zdjęcia i nagrania burz, które wystąpiły najpierw na zachodzie. W wielu miejscach towarzyszyły im gradobicia. Pierwsze informacje o tym zjawisku nadeszły z Rudy Śląskiej. Na koncie Sieci Obserwatorów Burz użytkownicy relacjonują, co dzieje się w ich miejscowościach.

Z czasem grad miejscami zaczął padać na Dolnym Śląsku, Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce.

Prognoza pogody na niedzielę. Miejscami burze i grad

W niedzielę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami, zwłaszcza na południu, wschodzie i północy kraju, przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie miejscami burze z opadem deszczu do 25 mm, lokalnie z gradem, zwłaszcza na Podkarpaciu.

Po południu lokalne burze z opadem deszczu do około 10 mm możliwe są również na północny i północnym wschodzie.

ZOBACZ: Setki interwencji strażaków. Burze nad Polską

Temperatura maksymalna od 13 st. C na północy, około 16 st. C w centrum, do 22 st. C na południowym wschodzie. Chłodniej na wybrzeżu, od 8 st. C do 10 st. C.

Wiatr przeważnie umiarkowany, w porywach do 55 km/h, na wybrzeżu także dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach: na południowym wschodzie do 75 km/h, na północy i północnym wschodzie do 60 km/h. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 70 km/h, w Sudetach do 60 km/h.