Prezydent Serbii Alaksandar Vuczić został przyjęty do szpitala wojskowego w Belgradzie - poinformowało biuro przywódcy. Stało się to tuż po tym, jak Vuczić skrócił z przyczyn zdrowotnych swoją wizytę w Stanach Zjednoczonych. Tym samym pod znakiem zapytania stanęła także jego zapowiedziana wyprawa do Moskwy.