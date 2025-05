W sobotę za pośrednictwem platformy X Łukasz Rzepecki, doradca prezydenta Andrzeja Dudy potwierdził swoje wstąpienie do Konfederacji.

"Nigdy swoich przekonań i poglądów nie zmieniłem. Tak jak byłem jako 18-latek konserwatystą i zwolennikiem niskich podatków, to tak jestem nim również dzisiaj. I uważam, że z takimi przekonaniami doskonale odnajdę się w Konfederacji" - napisał.

"Dobrze jest móc być z Wami. Dzięki za zaproszenie i do zobaczenia na kampanijnej trasie" - przekazał w innym sobotnim wpisie.

Łukasz Rzepecki w Konfederacji. Dołączył do sztabu Sławomira Mentzena

Tym samym Rzepecki potwierdził spekulacje, które zaczęły narastać po jego piątkowej wizycie na wiecu Sławomira Mentzena w Zgierzu. "Wspólnie walczymy o każdy głos i wielkie zmiany w Polsce" - podkreślono we wpisie Konfederacji, do którego dołączone zostały zdjęcia przemawiającego Rzepeckiego.

- Potrzebujemy takiego prezydenta jak Sławomir Mentzen! Dzisiaj większość partii politycznych odwołuje się do tego co Konfederacja mówi od wielu lat. To wielka zasługa Sławomira Mentzena, jego ambitnej wizji Polski, skuteczności, a przede wszystkim wiarygodności! Dziękuję za zaproszenie do Twojej biało-czerwonej drużyny - mówił podczas wystąpienia Rzepecki.

Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji opublikowała wspólne zdjęcie z Mentzenem i Rzepeckim.

Łukasz Rzepecki - kariera polityczna

Przypomnijmy, że Łukasz Rzepecki zaczął swoją pracę w prezydenckiej kancelarii w październiku 2020 roku, na początku drugiej kadencji Andrzeja Dudy.

W wyborach samorządowych w 2014 roku został wybrany na radnego w Łodzi, gdzie objął funkcję sekretarza klubu radnych PiS. Był również posłem VIII kadencji Sejmu.

Wcześniej pełnił również funkcję dyrektora biura poselskiego Marcina Mastalerka oraz był asystentem europosła Janusza Wojciechowskiego.